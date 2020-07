Feijóo llama a la prudencia tras el cierre de A Mariña y acusa a la oposición de "buscar la abstención"

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección defiende la gestión realizada durante la pandemia

FERROL, 6 (EUROPA PRESS)

El candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a la prudencia, "especialmente a los más jóvenes", tras las primeras horas en vigor de las restricciones de movilidad en A Mariña.

En un acto de campaña electoral celebrado en la tarde de este lunes en Ferrol, el candidato popular ha mostrado su enfado por que otras formaciones políticas están "diciendo muchas irresponsabilidades en las declaraciones públicas", con el único objetivo de "buscar la abstención" lo que supondría "un voto directo al multipartidismo".

En esta línea, Alberto Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento a la participación este domingo y ha recordado que "si la gente piensa que esto está hecho, se equivoca", por lo que le ha pedido a los gallegos y gallegas que el 12 de julio "piensen 15 minutos en Galicia antes de ir a votar".

El también presidente de la Xunta ha defendido la gestión realizada por su gobierno durante la pandemia, con una Galicia "que ha dado ejemplo, con respuestas inmediatas, en los centros de salud y en los hospitales", porque la COVID-19 "seguirá ahí". Así, ha calificado como "importante" que todos los ciudadanos cumplan "con el deber y la responsabilidad".

En la actualidad, a pesar del brote en A Mariña, el candidato ha afirmado que Galicia tiene "los mejores datos, junto con las Islas Canarias", lo que ha hecho extensible "a los últimos 14 días".

A su juicio, la Xunta de Galicia "debe tener capacidad de decisión para poder realizar su trabajo", en un tiempo en el que habrá que respaldar "los retos sanitarios y económicos".

El candidato popular también ha hecho referencia al malestar que tienen votantes del PSOE "a los que nos les han gustado las alianzas que su partido ha hecho", y les ha pedido su apoyo este domingo.

MUNICIPALES DE FERROL

Además ha recordado lo sucedido en Ferrol en las pasadas elecciones municipales, donde los populares no pudieron conseguir la alcaldía "al dividirse el voto, en este caso con Ciudadanos".

En materia ferrolana, el candidato popular no ha dudado en mostrar su satisfacción por las obras de remodelación que se están realizando en estos momentos en el Centro Hospitalario Universitario de Ferrol, como también ha arremetido contra la gestión del Gobierno central en materia naval "con tres años sin hacer inversiones en Navantia y ahora quieren dar lecciones".

ANTICIPACIÓN

Por su parte, el presidente provincial del PP en A Coruña y candidato número 2 por la provincia, Diego Calvo, ha querido defender la anticipación de su partido a la hora de gestionar la crisis sanitaria y ha puesto como ejemplo la suspensión de su tradicional romería en O Pino, "cuando estaba todo ya contratado y todavía en Galicia no había casos de la COVID-19", en una decisión "tomada con sentidiño".

Diego Calvo ha criticado que en ese fin de semana el resto de formaciones políticas no hubieran suspendido los actos del 8 de marzo, "no cuidando la salud de la gente", y ha destacado la labor de la Xunta de Galicia "que se ha anticipado", con la formación de un comité de expertos "en todas las consellerías, para saber cuáles eran los puntos débiles".

El candidato por A Coruña ha querido destacar la compra de desfibriladores y respiradores realizada por el Gobierno autonómico el 2 de marzo, los cuales fueron cedidos días después a la Comunidad de Madrid, debido a que en Galicia "gracias a la anticipación, no hizo falta y se les pudieron dejar".

Calvo ha defendido el comité de expertos creado por el presidente de la Xunta "donde han participado expresidentes de la Xunta del PSOE". Al mismo tiempo, el candidato ha querido resaltar la seguridad en la jornada electoral de este domingo ya, que, a su juicio "nunca votar fue tan seguro".

Así, ha criticado que otras formaciones políticas usan el brote en A Mariña "para decir que no se puede votar, y eso no es verdad". Para Diego Calvo esto es "una estrategia solo para que no se vote a Feijóo".

El presidente del PP de Ferrol y candidato número 4 en A Coruña, José Manuel Rey Varela, ha querido pedir el voto a los ferrolanos para Alberto Núñez Feijóo y ha defendido su gestión al frente de la Xunta de Galicia, "estando con los ferrolanos en los momentos más difíciles, pidiendo trabajo a los Gobiernos centrales del PP y PSOE".

El candidato por A Coruña ha criticado la política del Gobierno central, debido a la falta de la carga de trabajo en el sector naval y ha censurado la labor realizada en este aspecto por la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, porque ahora "no le pueden echar la culpa a Morenés y no quieren firmar un AOR".

José Manuel Rey Varela también ha mostrado su malestar con la forma de actuar del PSOE en relación con los aspectos relacionados con Ferrol, "votando en Ferrol a favor, en Santiago se abstienen y en Madrid votan en contra".

Al mismo tiempo, ha querido defender la labor realizada por Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia de la Xunta de Galicia al "reabrir Navantia Fene con la eólica marina, el saneamiento integral de la ría o las obras de remodelación del Centro Hospitalario Universitario de Ferrol".

En este acto, José Manuel Rey Varela ha anunciado que este martes "se cumplirá uno de los compromisos con los ferrolanos", como es la entrega ante notario de 5.000 parcelas situadas en la zona rural de la localidad a sus propietarios.