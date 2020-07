Feijóo llama a no caer "en la trampa" de las encuestas y avisa: "La abstención es voto directo al multipartito"

LALÍN, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a los suyos no caer "en la trampa" de unas encuestas que coinciden en que revalidará su mayoría absoluta y ha apelado a trabajar, pedir el voto y movilizar porque "la abstención es voto directo al multipartito".

En un mitin en Lalín (Pontevedra), que arrancó el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, y en el que estaba presente el alcalde de la localidad, José Crespo, el de Os Peares ha proclamado que las mayorías absolutas "son muy caras" y ha recordado que Manuel Fraga perdió el Gobierno en 2005, tras una campaña que dirigió precisamente --ha rememorado-- Crespo, por quedarse en 37 escaños y no lograr 38.

"Hay unas encuestas por ahí que dicen que el PP va a arrasar. No me gustan esas encuestas porque hasta ahora ninguna encuesta nos puso fácil una victoria. En lo que sí somos especialistas es en tener mejor resultado del que nos auguran las encuestas", ha sentenciado, antes de advertir: "Conozco a jefes de la oposición con encuestas de mayoría absoluta".

Por su parte, ha manifestado que no le gustaría "caer en la trampa de una encuesta estratosférica, que la gente se relaje y se produzca un gran disgusto". "No solo personal, que sería lo de menos, si no colectivo", ha asegurado, antes de insistir en su mensaje de movilización: "la abstención es el voto directo al multipartito".

Y es que, bajo su punto de vista, si gana "el multipartito", saldrá perdiendo "la mayoría de los gallegos, que votarán al PP". "Las victorias no se logran nunca esperando a que sucedan. Solo hay una forma de lograr una gran victoria yendo a votar. Y antes de votar, solo hay otra forma, pidiendo el voto", ha aseverado.

Todo ello, antes de pedir no caer en posturas "sobradas o soberbias" de pensar que los votos se consiguen solo por "ir en coche oficial" y ha recordado cómo perdió Fraga el Gobierno en 2005. "Las historias de un país cambian con medio punto de porcentaje. Si bajamos medio punto en cada provincia, palmamos la mayoría absoluta".

"El 12 de julio prestémosle 15 minutos al país para no hipotecarlo", ha defendido el candidato popular, quien ha vuelto ha reivindicar la gestión de su Ejecutivo, que representa "la experiencia y no el experimento", y ha insistido en que los colegios electorales serán "seguros". "El 12 de julio id a votar masivamente", ha pedido.