Feijóo: Lo que está claro es que Ayuso tenía razón y el Gobierno no

Santiago de Compostela, 9 oct (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que lo que está claro tras la anulación de las restricciones en Madrid dictada por el tribunal superior de esa comunidad es que Isabel Díaz Ayuso "tenía razón y el Gobierno no, en el ámbito competencial".

Núñez Feijóo ha opinado de este modo antes de asistir en Santiago a una conferencia del expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo gallego ha insistido en la necesidad de una reforma de la ley de salud que otorgue competencias a los presidentes autonómicos para luchar contra la pandemia causada por la covid-19 y ha opinado que el Gobierno cometió "una injerencia" en las competencias de Madrid al querer decretar un confinamiento mediante una orden ministerial.

"No es responsable que a través de una orden ministerial se intente evitar y conculcar un estatuto de autonomía y la Constitución. El TSJM ha puesto orden y espero que hoy haya una propuesta razonable de acuerdo con los epidemiólogos y el comité clínico de la Comunidad de Madrid, que se decida lo que estos expertos consideren oportuno", ha pedido.

Según Núñez Feijóo, la conclusión "no menor" de lo sucedido ayer es que el alto tribunal madrileño le ha dicho al Gobierno que "no vale todo".

El político gallego ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cometió una "injerencia" por intentar "boicotear" las competencias de la Comunidad de Madrid "a sabiendas" de que no podía hacerlo a través de una orden ministerial.

"La situación de Madrid la lamentamos todos porque es el motor principal de la economía española y cuando el motor principal no está funcionando, con una tensión política que no entendemos y con una injerencia del Gobierno de España que no compartimos, me parece que es una doble irresponsabilidad", ha concluido.EFE

