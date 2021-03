Feijóo se muestra dispuesto a reunirse con Pontón y Caballero

Santiago de Compostela, 4 mar (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este jueves su disposición a reunirse con la líder de la oposición, Ana Pontón, y con el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero.

Ambos han reclamado en los últimos días una reunión con el jefe del Ejecutivo gallego, que ha considerado que sería "mejor", "más útil", si Pontón y Caballero se ponen de acuerdo sobre "el formato más oportuno", bien en encuentros por separado con cada uno de ellos o bien los tres juntos.

"Siempre he estado a favor de reunirme con la oposición, siempre que un líder de la oposición me pida un contacto, un despacho, o me llame por teléfono siempre me tiene al otro lado", ha afirmado el titular de la Xunta.

En cualquier caso, ha indicado que "el foro clave" para el diálogo es el Parlamento, donde se ha constituido una comisión sobre fondos europeos, uno de los temas sobre el que los líderes de la oposición reclaman hablar.

"La respuesta es sí, sin duda, a recibir" a Ana Pontón y a Gonzalo Caballero, ha insistido, si bien si proponen un formato de común acuerdo iremos "más rápido".

Cuestionado, además, sobre el surgimiento de una facción para que el BNG apueste más decididamente por la independencia, Núñez Feijóo ha dicho que "por lo que dicen y por lo que hacen es evidente que el BNG está en una deriva independentista".

"Si quiere cambiar el nombre a Bloque Independentista Galego sería más claro en sus acepciones y siglas y aclararía a los ciudadanos lo que son", ha dicho Núñez Feijóo, que ha considerado "escalofriante" para los gallegos en general y "para muchos votantes del BNG, que no están a favor de esa realidad" que las manifestaciones y los socios electorales de la formación sean Bildu, ERC y la CUP.