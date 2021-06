Feijóo no ve "contradicciones" entre Ayuso y Casado por el papel del Rey y reduce a "pseudo discusión" la polémica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no detecta "contradicciones de ningún tipo" entre su jefe de filas, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A su modo de ver, sus declaraciones sobre el papel del Rey Felipe VI en relación a los indultos del 'procés' son "compatibles y entendibles".

De hecho, al tiempo que ha recalcado que no observa "problema, contradicción o disquisiciones" entre Casado y Ayuso, ha sugerido que el PSOE trata de "desviar la atención" de unos indultos "vergonzosos" utilizando un asunto que ha tildado de "pseudo discusión".

A su modo de ver, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "incumple compromisos electorales" y busca "oxígeno" haciendo lo que sea preciso para mantener el apoyo de sus socios de gobierno con el fin de seguir en el poder. Bajo su punto de vista, si conlleva impulsar los indultos, "lo hará", igual que los "negaría" si fuese necesario para lograr su objetivo.

En una comparecencia en la sede, donde ha presentado su candidatura a volver a liderar el PPdeG, preguntado acerca de si considera que hubiera sido más prudente por parte de Ayuso no citar al Rey en este contexto, ha replicado que él no ha visto "ninguna falta de respeto ni injerencia" en relación al papel de la Corona, que no ve problema en citar siempre que se haga bajo estos parámetros.

"Si hay un partido que está siempre defendiendo la Corona es el partido de la presidenta Ayuso. Es sorprendente que nos acusen algunos partidos de no defender la Monarquía Constitucional cuando son los que, de forma continuada y constante, la están descalificando", ha zanjado.