Feijóo no ve "criticable" que Casado no responda sobre la imputación de Cospedal porque ya lo avisó "previamente"

Lamenta los abucheos a la prensa en Ceuta, aunque dice "desconocerlos", y agrega: "Sería bueno que lo explicasen los que estaban allí"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera "coherente" y no ve "criticable" que el líder de su partido, Pablo Casado, no responda las preguntas de los periodistas sobre la imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal en la operación 'Kitchen', porque es una postura "previamente anunciada".

Preguntado al respecto este viernes antes de asistir a la XIII jornada de los Clubs de Lectura del Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago, Feijóo ha recordado cómo Casado ya "explicó de forma clara" su intención de no "enredarse en cuestiones que afectan a momentos históricos de antes de que fuese presidente del partido".

"Es una posición perfectamente respetable, que está previamente anunciada y lo único que hace es seguirla al pie de la letra. Cada uno tiene, por tanto, la posibilidad de concretar su posición y ser coherente con la posición que plantea", ha recalcado el presidente gallego.

En este contexto, Feijóo ha señalado "todas las veces que los responsables del Partido Socialista no hacen comentarios cuando no le pete". "Todos los días ocurre, hay mucha gente que dice 'yo de eso no comento', 'yo de eso no hablo', 'eso no toca'", ha asegurado.

Por eso, el líder del PPdeG no cree "que sea criticable" que una persona que "ya anunció que sobre este tipo de cuestiones no se iba a pronunciar más" continúe en esta línea con "coherencia".

ABUCHEOS A LA PRENSA

Además, preguntado sobre los abucheos a periodistas --según el PP, eran "ciudadanos anónimos" ajenos al partido-- cuando este jueves preguntaban a Casado sobre la imputación de Cospedal en Ceuta, Feijóo ha dicho "desconocerlos" porque "no estaba allí". "Sería bueno que lo explicasen los que estaban allí", ha respondido.

A continuación, ha dicho que "en ningún caso" son justificables y ha agregado: "Yo no sería responsable de que los abucheen, como ustedes (los periodistas) no serían responsables de que me abucheen a mí".

"Lo lógico es tranquilizar esta cuestión, pero como comprenderá los políticos estamos acostumbrados a que la gente no respete la labor de la política y lamento que también haya gente que no respete la labor de los periodistas y los medios de comunicación", ha finalizado.