Feijóo pide "un gesto" al Gobierno frente a la subida de la luz: "Sería bueno hacer un esfuerzo"

Incide en las "contradicciones" de Sánchez: "No hay ninguna declaración suya en la oposición que no esté contradecida como presidente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que procedería "un gesto" del Gobierno central para frenar la subida del precio de la energía eléctrica en un contexto marcado por las dificultades añadidas que provoca la pandemia. "Sería bueno hacer un esfuerzo", ha apostillado.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha remarcado que "lo que es evidente" es que "hay gobiernos europeos que han hecho un ajuste y han financiado parte del incremento del precio de la luz, con una demanda exponencial que se ha producido estos días".

A renglón seguido, ha subrayado que España vive un contexto en el que la pandemia ha golpeado a determinados sectores económicos y en el que hay "muchas personas" en situación de vulnerabilidad, por lo que se ha mostrado convencido de que, "si hay un momento en el hay que ser especialmente sensibles con los precios de determinados servicios, es este".

"Creo yo que sería razonable hacer esa limitación en el incremento del precio de la luz", ha aseverado.

"CONTRADICCIONES DE SÁNCHEZ

En este escenario, Feijóo ha hecho hincapié en las "contradicciones" en el discurso de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, cuando estaba en la oposición, y sus actos como presidente del Ejecutivo central. "No hay ninguna declaración de Sánchez como jefe de la oposición que no esté contradecida como presidente", ha dicho, para añadir que, dada esta situación, no ve "muy sorprendente" lo que ocurre con el precio de la luz.

Pero más allá de "valoraciones políticas", ha aludido a la "incertidumbre" y dificultades añadidas que conlleva la pandemia, para remarcar que sería "bueno" hacer "un esfuerzo".

Finalmente, ha subrayado que la situación le recuerda a lo que ocurrió con el IVA de las mascarillas, "que primero se dijo que no se podía" y después, en vista de que se procedía a su rebaja en otros países europeos, se optó por dar el paso.