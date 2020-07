Feijóo pide que nadie interfiera en votación "libre, tranquila y segura"

Santiago de Compostela, 10 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijoó, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para el votar el domingo y que nadie "interfiera" en ese derecho constitucional para que se produzca una votación "libre, tranquila y segura".

Con un acto en Santiago de Compostela, junto a la Praza do Obradoiro, ha iniciado esta última jornada de la campaña electoral, en la que recorrerá las otras seis ciudades de Galicia antes del mitin de cierre esta noche en Ferrol.

Feijóo ha criticado a los partidos de la oposición que cree que están utilizando "la estrategia del miedo a votar" porque esto no tiene nada que ver con la democracia y la transparencia y se ha mostrado convencido de que no calara en un "pueblo adulto" como el gallego, al que no le gusta que le marquen lo que tiene que hacer.

Así, ha pedido que la gente vaya a votar de forma segura porque los datos acreditan que Galicia es "uno de los territorios más seguros de la UE" y ha pedido a los gallegos que dediquen el domingo 15 minutos a ejercer este derecho.

Ha considerado que de la misma manera que se puede entrar en un bar, estar en una terraza, peregrinar a Compostela, o ir a una tienda a comprar, también se puede ir a votar "para decidir el futuro de Galicia".

Además, ha prometido que si los gallegos le dan su confianza el domingo, el día 13 va a seguir gobernando Galicia "primero haciendo frente a pandemia como un dirigente responsable" y después velando también por que la gente tenga trabajo y desplegando de manera "inmediata" el programa electoral.

Durante su intervención ha comprometido que si sale elegido habrá "estabilidad" en el Parlamento y la aprobación de los presupuestos y que ofrecerá "gestión, certezas y confianza" en un momento que es especialmente importante tener a un equipo con experiencia para la recuperación económica y social de Galicia.

Al inicio de este acto, ha explicado su costumbre de visitar las siete ciudades gallegas para cerrar la campaña porque al presentarse como candidato a la Presidencia de la Xunta pretende también, de alguna manera, "ser el alcalde de toda Galicia".

En declaraciones posteriores a los periodistas, ha asegurado que una de los logros de sus once años de Gobierno de los que se siente más orgulloso es de que Galicia "no haya tenido ninguna fractura social" y que todos los gallegos se entiendan, cada uno con su posicionamiento político.

"Unir a la gente y mantenerla unida en épocas de zozobra y de tensiones territoriales en otras comunidades es algo a destacar", ha dicho.

Y sobre las competencias reclamadas al Estado durante los últimos once años, ha asegurado que se ha planteado el mismo listado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al expresidente Mariano Rajoy, pero no se han obtenido porque durante la crisis económica esta cuestión no era la "prioridad" o no ha sido posible "persuadirlos".

A su juicio, no han sido "legislaturas de competencias" sino "de crisis" por lo que, salvo País Vasco y Cataluña, el resto de autonomías tampoco ha obtenido ninguna.

En todo caso, ha destacado que Galicia ha mantenido su autogobierno "intacto" y la autonomía financiera en este período, mientras que otras comunidades han conseguido competencias pero también han sido intervenidas por el Gobierno central y han tenido autorización para pagar facturas o dinero para llegar a fin de mes.

"Es mucho más importante mantener la autonomía financiera que obtener una competencia y después cada mes tener que negociar con Hacienda qué facturas se pagan y qué gastos se tienen", ha concluido.