Feijóo pone la "campaña sucia" interna del PSdeG como ejemplo "de lo que no hay que hacer"

CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo al trabajo de los suyos en un año "clave" para la renovación del los cuadros orgánicos del partido, y ha puesto como ejemplo "de lo que no hay que hacer" las tensiones internas y la "campaña sucia" del PSdeG, que "hace mucho que dejó de ser un partido de Galicia, y es una sucursal del partido de Sánchez".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto de inicio del curso político que el PP ha celebrado, con la presencia del presidente nacional del partido, Pablo Casado, en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Núñez Feijóo ha tenido palabras especialmente críticas con el PSdeG, y ha afirmado que son "un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer" porque "están en plena campaña sucia de lo que no debe ser la política", con "artículos incendiarios" o "conspiraciones permanentes en privado y en público"; mientras, sobre el BNG, ha añadido que es ahora "más radical que nunca". En todo caso, ha subrayado que al PP "no le estimulan los problemas de los demás, sino ser útiles a la gente" .

