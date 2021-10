Feijóo: En el PP hay 6 presidentes leales amigos y de acuerdo en financiación

Valencia, 2 oct (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este sábado que la convención nacional del PP ha mostrado que en el partido hay "seis presidentes autonómicos leales", "que son amigos" y que de financiación no van a hablar porque están "de acuerdo".

El líder de los populares gallegos ha hecho esta reivindicación después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le haya dicho al líder del PP, Pablo Casado, que sabe cuál es su sitio, Madrid, y que trabajará para que sea presidente del Gobierno, después de semanas de choque abierto con Génova por el control del PP madrileño.

"Habéis podido comprobar que hay seis presidentes autonómicos que saben gobernar, seis presidentes autonómicos leales, que saben gestionar las pandemias, que saben mejorar las economías, que saben de honestidad, que son amigos, que saben muy bien cuáles son las prioridades", ha dicho Feijóo.

Según el presidente gallego el único sistema de financiación autonómica con consenso fue el de 2000 con el expresidente José María Aznar y ha culpado al PSOE y al tripartito catalán de crear el actual problema, que hay que arreglar. Y ha apoyado que Andalucía, Valencia o Murcia tengan más recursos.

Feijóo ha dicho que "sin complejos" el PP es autonomista y europeísta y, tras el debate sobre indigenismo y las críticas cruzadas por la petición de que España pida perdón por la conquista, ha dicho que el PP mira a México, un país que dobla a España en población, con orgullo por la amistad entre ambos países. Y ha agradecido la presencia del expresidente mexicano Felipe Calderón.

También ha pedido a los populares trabajar todos los días como si fuese el último de una legislatura porque si no conforman los mejores equipos y no son vistos como una alternativa posible no habrán hecho su trabajo.

"Esta convención no acaba aquí, acaba como tiene que acabar, como la carretera de A Coruña: en el Palacio de la Moncloa", ha zanjado Feijóo.