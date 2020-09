Feijóo reitera que la "responsabilidad epidemiológica" de Madrid, un "motor fundamental", es "compartida"

Ve "una irresponsabilidad histórica" que el Gobierno pensase que la pandemia solo es "un problema de los presidentes autonómicos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este martes en que "la responsabilidad epidemiológica" de Madrid es "compartida" entre la Comunidad, el Ayuntamiento madrileño y el Gobierno central. Es más, ha advertido que sería "una irresponsabilidad histórica" que la Administración del Estado creyese que la pandemia es solo "un problema de los presidentes autonómicos".

Tras mantener un encuentro institucional con el alcalde de la capital gallega, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, el presidente gallego ha incidido en al importancia de que haya cooperación entre las distintas administraciones para enfrentar la lucha contra la covid-19.

"Nosotros no tenemos, hemos tenido, ni vamos a tener ningún problema con el alcalde de Santiago en relación a la pandemia", ha sentenciado, antes de añadir que, "a nivel de España", sí que se han dado "algunas tensiones" del Gobierno central con "algunas comunidades".

Un día después de que su homólogo estatal, Pedro Sánchez, se reuniese con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el también líder del PP gallego ha insistido en un mensaje que ya lanzó en la pasada jornada: "El que crea que la pandemia obedece a cuestiones competenciales y que hay administraciones que no tienen responsabilidad en la pandemia se equivoca profundamente".

"Y si la administración central del Estado considera que es un problema de los presidentes autonómicos, no solo se equivoca, sino que sería de una irresponsabilidad histórica", ha apostillado, antes de advertir que "España no va a recuperar el PIB que pierde a raudales si Madrid no funciona".

"MOTOR FUNDAMENTAL"

No en vano, ha remarcado que "el motor de Madrid es fundamental" para la recuperación de la economía y del empleo". Por ello, ha esgrimido que "ningún primer ministro puede pensar que la capital de su país es un problema de la autoridad autonómica o del gobernador federal, si es un Estado federal".

"Esa interpretación no tiene cabida", ha recalcado, antes de añadir que, sobre todo, no se puede concebir cuando esa capital tiene "un aeropuerto internacional con millones de personas que entran y salen", o el núcleo de numerosas comunicaciones viales y ferroviarias.

"Y con la misma intensidad", ha añadido, "en el resto de las ciudades". A modo de "prueba", ha aludido a su colaboración con el alcalde de Santiago. "A mí me corresponden las decisiones en materia de salud pública y estamos trabajando sin ningún tipo de restricción, que es lo lógico y lo que debería haber en el resto", ha zanjado.