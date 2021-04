Feijóo respalda a Vox tras incidentes en Madrid: "Fascistas son los que tiran piedras, no los que dan mítines"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su rechazo a los incidentes registrados durante la precampaña de las elecciones madrileñas en actos de Vox y ha mostrado su respaldo a la organización de Santiago Abascal. "Los fascistas son los que tiran pierdas, no los que dan mítines solicitando un voto democrático; es justo al revés", ha señalado.

Así se ha pronunciado el mandatario autonómico a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este jueves, donde ha calificado de "fascistas" a las personas "que interrumpen un acto político e incluso intentan agredir tirando piedras", en referencia a los incidentes registrados la pasada semana en un acto organizado por Vox en el madrileño barrio de Vallecas.

"Eso es lo que se parece más al fascismo", ha añadido Feijóo, que dice estar soprendido por que estas personas "no se dan cuenta de que los fascistas son ellos", al tiempo que ha tildado de "decepcionante" que "40 años después" de la transición desde la dictadura de Francisco Franco continúe este debate abierto.

"Esto no le ocurre a la mayoría de los países", ha continuado el presidente del PP gallego, que, a renglón seguido, ha acusado de no tener "ni idea de lo que están hablando" a las personas que se posicionan de este modo, puesto que "no habían nacido" o "no tenían uso de razón" durante los años de dictadura como "la mayoría de los políticos" en la actualidad.

"Un poco de respeto por la historia y por la verdad. Con independencia de que cada uno interprete la historia y tenga su propia verdad", ha zanjado Feijóo.

GRANDE MARLASKA

Cuestionado sobre la polémica en torno al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el cese, posteriormente anulado por la Audiencia Nacional, del coronel Diego Pérez de los Cobos; Núñez Feijóo ha señalado que "si el ministro fuese del PP, el PSOE estaría pidiendo todos los días su dimisión".

En este sentido, tras incidir en que el cese de Pérez de los Cobos fue "muy sorprendente", el presidente gallego ha ensalzado la trayectoria del coronel dentro de la Guardia Civil.