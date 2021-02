Feijóo: La responsabilidad de Casado es mantener al PP como única alternativa

Santiago de Compostela, 19 feb (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que la responsabilidad de Pablo Casado y de quienes le acompañan, entre los que se ha incluido, es que "el PP se mantenga como gran referencia y única alternativa al socialismo, al independentismo y al populismo".

Núñez Feijóo ha explicado en una entrevista en la Cadena Cope que en política "lo importante no solamente es ganar elecciones", que también, "porque un político que no gana al final será relevado por un compañero, siempre ha sido así"; "son las reglas", ha llegado a decir, sino "consolidar" una fuerza política.

De hecho, ha recordado que Manuel Fraga, "uno de los políticos más importantes del siglo XX" no fue capaz de ganar unas elecciones generales pero "hizo algo mucho más importante: fundar un partido de centro derecha, alternativa al socialismo".

"Lo importante es consolidar una fuerza política y estoy convencido de que el presidente (Pablo) Casado sabe que la responsabilidad que tiene, y la de quienes le acompañamos, es consolidar en momentos de extrema dificultad para el centroderecha que el PP se mantenga como gran referencia y única alternativa al socialismo, al independentismo y al populismo", ha señalado.

Sobre las elecciones catalanas ha incidido en que el resultado ha sido "malo" y ha lamentado que su partido no hubiese "pescado" ninguno de los treinta escaños que cedió Ciudadanos el pasado domingo.

También ha aludido al anuncio de Casado sobre el traslado de la sede del PP, una decisión que ha tomado la dirección, y ha considerado que "si cada vez que un partido tiene un problema" va cambiando de sede "no habría una sola sede en España que mereciese ser ocupada por un partido", en alusión a los diferentes escándalos de cada formación política.

En cualquier caso ha criticado que el caso Bárcenas haya vuelto a la actualidad a escasos días de las elecciones catalanas, un caso que, según ha dicho, ya le "sacaron" a él en las elecciones autonómicas de 2009.

En cualquier caso, ha señalado que se trata de un exempleado del PP, que habrá que "asumir con normalidad" lo que diga la justicia y ha insistido en que "si hay personas que no mantienen la decencia mínima de la vida pública no pueden ensuciar la vida del partido".

Tras opinar sobre Luis Bárcenas, le han preguntado por el anuncio de Pablo Casado de no volver a hablar de casos de corrupción "del pasado", como el del extesorero, y ha señalado que "la interpretación literal de las cosas fuera de contexto puede producir sorpresas".

"Una de las cosas de nuestro partido es que no nos escondemos ni empezamos a titubear con asuntos escabrosos de nuestra historia; del pasado no se reniega, se aprende", ha sentenciado.

Tras asegurar que es un tema "muy cansino" que ya le sacaron a él hace "diez años" (doce); se ha preguntado si hay algún partido que no tenga a nadie imputado, ha aludido al caso de los ERE en Andalucía con "condenados" del PSOE y ha abogado por que "cada uno limpie su casa".

"En el partido somos educados, empezando por el presidente Casado, pero no me explico cómo no hay periodistas que estén un poco cansados de esta cuestión, sobre todo cuando la actualidad política es tan rica en imputaciones y en altercados políticos", ha concluido.

También ha aludido a la situación "preocupante" generada por los disturbios que han seguido al encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, "un señor acusado y en algún caso sentenciado por enaltecimiento del terrorismo, por allanamiento, por lesiones y con el que medio Gobierno está de acuerdo con él y todo el Gobierno corre para modificar el Código Penal".

"Y la parte de Podemos dice que es un atropello y a la vez el vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) pide el control de los medios de comunicación; parece que un señor puede decir lo que quiere pero los medios tienen que estar controlados por el Gobierno", ha continuado Núñez Feijóo.

En cualquier caso, ha destacado que la responsabilidad del Ejecutivo es "colegiada" y, por lo tanto, "si alguien tiene que ejercer la responsabilidad máxima ese es el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.