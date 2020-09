Feijóo ve a la Fiscalía "muy diligente" al pedir archivar las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la actuación de la Fiscalía ha sido "muy diligente" al pedir el archivo de las querellas presentadas contra el Gobierno de España por la gestión de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, el titular del Ejecutivo gallego, tras mantener un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, con motivo de su reelección como presidente de la Xunta.

A preguntas de los medios sobre esa petición del Ministerio Público, Núñez Feijóo ha señalado que no había hablado de esa cuestión con el monarca, pero ha añadido. "La mayoría de españoles tiene su propia opinión. Tenemos una Fiscalía que es muy diligente para los asuntos que le interesan al Gobierno, y no tanto para los asuntos que no le interesan al Gobierno", ha ironizado.

Por otra parte, y con respecto a la situación política en España, ha confirmado que es una cuestión que abordó con Felipe VI, pero se ha limitado a señalar que vio al monarca "perfectamente informado y absolutamente conocedor de la situación del país".