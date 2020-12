Feijóo ve a la Constitución en su "peor momento" debido a parte del Gobierno que la quiere "derogar"

ARTEIXO (A CORUÑA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la Constitución se encuentra en su "peor momento" por un Gobierno en el que parte del mismo "quieren derogarla", ha dicho en alusión a su vicepresidente, Pablo Iglesias y los ministros y ministras de Unidas Podemos.

Preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, defiendendo la vigencia de la Constitución de 1978, Feijóo ha remarcado que "en 42 años" de vigencia de la misma "todos los presidentes del Gobierno estaban por mantenerla, cumplirla y, por qué no, sentirse orgullosos de ese pacto de libertades, pacto autonómico y de unidad de la nación española".

Sin embargo, ha manifestado que en estos momentos lo que hay es un gobierno de la nación "en el que parte de sus ministros de forma directa, explícita y reiterada quieren acabar con la monarquía constitucional". Por ello, ha considerado que está "en su peor momento" desde la perspectiva de "defensa"del Ejecutivo.

A ello, ha sumado los "socios en el Parlamento" del Gobierno de Sánchez, ha expuesto en referencia a Bildu y ERC. "No solo la incumplen, si no que quieren la independencia de una parte del territorio español", ha remarcado.

EL REY Y HACIENDA

Mientras, preguntado por la noticia publicada por el diario 'El País' según la cual el Rey Juan Carlos ha regularizado su situación fiscal, Feijóo ha asegurado que no conoce "ni el contenido ni el alcance de esa supuesta regularización". "Cualquier persona que quiera regularizar, en el caso de que estemos hablando de regularizar algo, me parece bien", ha apostillado, no obstante.