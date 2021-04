Feijóo ve como solución "menos mala" prorrogar el estado de alarma

Santiago de Compostela, 13 abr (EFE).- El presidente de la XUnta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este martes contra el Gobierno por no dotarse de una ley para combatir la pandemia y se ha mostrado a favor, "como solución menos mala", de prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo para blindar la seguridad jurídica de las decisiones que tomen las autonomías.

Tras su participación en el foro 'Wake Up, Spain!', organizado por El Español e Invertia, Núñez Feijóo ha defendido que no son las comunidades autónomas las que presionan al Ejecutivo, sino la covid-19 y ha arremetido contra la cogobernanza del Gobierno porque "no se la cree nadie".

Ha explicado que Galicia es la única comunidad con una legislación específica contra la pandemia, tras la cual hay otras autonomías como País Vasco y Aragón que pretenden tramitar unas normas similares, y la respuesta del Gobierno ha sido llevar la norma aprobada en el Parlamento gallego al Tribunal Constitucional, ha lamentado, según un audio remitido por la Xunta.

En su intervención ha vinculado la intención del Ejecutivo de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo con una supuesta negativa de sus "socios en Cataluña".

Sin embargo, ha advertido, "hasta julio o agosto habrá mucho riesgo de contagio" de la enfermedad y, por lo tanto, también económico, ante lo que ha reclamado seguridad jurídica para que las autonomías puedan seguir tomando decisiones y no depender de los tribunales superiores de justicia de cada una de ellas.