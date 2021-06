Felipe González avisa: para que se den las condiciones para indultar los independentistas deben respetar la Constitución

Dice no estar contra de los indultos, pero precisa que para que se den las condiciones de reencuentro hay que acatar el ordenamiento jurídico

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha querido precisar que él no se opone a los indultos, aunque insiste en que en este momento "no se dan las condiciones", y apunta que para que se dieran las condiciones de reencuentro y reconciliación, los independentistas tendrían que estar dispuestos a gobernar respetando la Constitución, el estatuto y el ordenamiento jurídico.

En un episodio de su podcast publicado este miércoles, recogido por Europa Press, González ha afirmado: "Yo no he dicho que no (a los indultos), he dicho que no se dan las condiciones", algo que es "bastante diferente" y ha resaltado que no tiene "ningún espíritu vengativo".

En ese sentido ha explicado que el hecho de "aceptar" que el gobierno catalán gobierna "respetando la Constitución" aunque "no crea en ella" y "respetando el estatuto" daría "un espacio" para el "reencuentro" y la "reconciliación". Así, ha insistido en que no le "gustan" "los términos de arrepentimiento", pero cree necesario que estén "dispuestos" a "recorrer ese camino" de respeto al "ordenamiento jurídico".

González ha subrayado que hay que intentar "soldar" esas "fracturas" entre "una parte" de Cataluña con España, "pero dentro del marco jurídico" y ha reconocido que le da "miedo" que se entre " de nuevo" en una dinámica en la que en Cataluña se interprete que hay "una campaña anticatalana" en el resto de España y "no relacionada con los indultos".

El expresidente ha señalado que "respetar las reglas del juego" es el "punto de acuerdo" y que deben "aceptar" que "tener más votos" no da legitimidad para "aplastar o marginar" a quienes no han tenido "ese resultado". La consecuencia de no aceptar eso, ha dicho es "Hitler y Mussolini" que también "ganaron por votos".