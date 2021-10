Felipe González critica al PP por defender la Constitución sin cumplirla

Valencia, 16 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado al PP por "atreverse" a defender la Constitución sin cumplirla, al no renovar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha ironizado con premiar al exlíder de Podemos Pablo Iglesias como inventor del concepto "régimen del 78".

En su intervención en la inauguración oficial del 40 Congreso Federal del PSOE, González ha lamentado que "algunos que dicen defender la Constitución se atrevan a defenderla no cumpliéndola".

"Lo que me duele no es que los que están en contra de la Constitución no la respeten sino que los que dicen defenderla la irrespeten y no cumplan los mandatos constitucionales; eso no ha pasado nunca con el PSOE", ha dicho el expresidente, que ha recalcado que cuando han estado en la oposición no se han opuesto "nunca a renovar órganos constitucionales".

De esta forma, se ha referido implícitamente al PP, que acaba de pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, dejando fuera por el momento al CGPJ.

El sistema de elección de los miembros del CGPJ -doce jueces y ocho juristas-, por mayoría de tres quintos del Parlamento, está en vigor desde 1985, pero los populares siguen reclamando que se reforme para que los jueces elijan de forma directa a la mayoría de los vocales.

González ha dicho que le da "importancia" a este asunto porque "el edificio de la convivencia" en España es la "primera preocupación".

Al respecto, ha comentado que en los "pilares" de este edificio reside el "pacto constitucional", que aunque no son las "tablas de la ley" sí es, en su opinión, el "fundamento del Estado de derecho".

Por ello, ha instado a defender estos "fundamentos de la convivencia" cuando uno nota que se "resquebrajan", ya que para él "la única garantía de libertad es el cumplimiento de la legalidad y del orden constitucional".

"Si alguien quiere cambiar (la Constitución y el ordenamiento jurídico), que cumpla las reglas de juego para cambiarlo, pero no de otra manera. A partir de ahí se va construyendo lo demás", ha sostenido.

En su intervención, ha dicho que se siente "orgulloso de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que se dice el régimen del 78", concepto acuñado por el exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

"Me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase, aunque estoy seguro que no nos ayuda su intención pero sí su torpeza. La torpeza es de tal magnitud que cuando hablan de un régimen del 78 definen perfectamente lo que pasó: un régimen que acabó y otro que nació", ha ironizado.

Además, ha señalado que la Constitución acepta "cualquier tipo de posición ideológica, incluso las posiciones que están en contra de la Constitución o del régimen del 78".

"Ahora todo el mundo lo hubiera hecho mejor, incluso yo. Este maravillo descubrimiento de espabilados ilustres que dicen: ¡qué bien lo hubieran hecho! después de 40 años", ha comentado.