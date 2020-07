Fernández (PP) cuestiona la coalición con Cs en Cataluña y abre un debate en el almuerzo de Casado con sus barones

El líder del PP catalán dice que concurrir ahora con los naranjas puede confundir al electorado y Feijóo respalda sus argumentos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha expuesto este miércoles ante la plana mayor del PP sus reparos a concurrir en coalición con Ciudadanos en las próximas elecciones catalanas por entender que el giro que ha iniciado el partido naranja supondría confundir a los votantes, según han informado a Europa Press 'populares'.

Su argumento ha abierto un debate durante la comida que el líder del PP, Pablo Casado, ha mantenido con sus 'barones' territoriales en Madrid tras la reunión del Comité Ejecutivo convocado para analizar los resultados de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha alineado con las tesis de Fernández mientras que desde la dirección nacional del partido han recordado que no hay una decisión tomada y que están dispuestos a "escuchar" cuál es el planteamiento que hace Cs ante los comicios catalanes.

EL GIRO DE CIUDADANOS

Ante la posibilidad de que se convoquen pronto elecciones en Cataluña, Fernández ha señalado ante los dirigentes del PP que el giro que ha imprimido Inés Arrimadas con su llegada a la Presidencia de Cs --apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez para 'salvar' prórrogas del estado de alarma y abriéndose a negociar los Presupuestos Generales del Estado-- dificulta la coalición ante los comicios catalanes.

En este sentido, ha advertido de que una coalición con Cs puede confundir y desorientar al votante, por lo que hay que pensar bien la decisión a tomar porque se trata de sumar y no de restar en esos comicios catalanes, según han señalado a Europa Press asistentes a este almuerzo.

Hasta ahora, Fernández había sido un firme defensor de la unión con los naranjas y de buscar fórmulas para concurrir juntos a las elecciones. Este cambio de posición afecta a más cargos 'populares', que creen que el cambio en Cs y la experiencia electoral del 12J --en el País Vasco la coalición perdió apoyos con respecto al resultado del PP en 2016 en solitario-- debe llevar a replantearse si estas uniones "preelectorales" son el camino correcto en este momento.

"TORMENTA DE IDEAS" DURANTE EL ALMUERZO

La intervención de Alejandro Fernández ha provocado una "tormenta de ideas", en palabras de uno de los asistentes, que ha llevado a cada uno de los 'barones' a exponer cómo es la relación con el partido naranja en sus respectivos territorios.

Feijóo --que ha abandonado el almuerzo antes al tener un compromiso-- se ha mostrado totalmente de acuerdo con los planteamientos expuestos por Fernández cuestionando ahora la oportunidad de concurrir en coalición con Cs. En el caso de Galicia, el 'barón' gallego ya rechazó una coalición con Ciudadanos ante el 12J y al final ese partido no ha logrado representación en el Parlamento autonómico.

Casado, que estaba acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que no hay una decisión tomada, que hay que analizar el escenario y que, en cualquier caso, están dispuestos a "escuchar" a Ciudadanos para ver cuál es su planteamiento.

Desde que Casado llegó a la Presidencia del PP hace justo dos años, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, siempre ha situado entre sus objetivos la refundación del espacio de centro-derecha, dividido en este momento entre PP, Cs y Vox.

SE REPITE EL DEBATE SOBRE LA MODERACIÓN

Este almuerzo --con salmorejo y atún, que se ha prolongado durante casi cuatro horas-- se ha celebrado en un tono "distendido" y ha acogido también un intercambio de impresiones sobre la moderación y la centralidad como camino para llegar al Palacio de la Moncloa, según han informado a Europa Press las fuentes consultadas.

La victoria rotunda en las gallegas del 12 de julio de Alberto Núñez Feijóo, con un tono moderado y un discurso focalizado en la gestión, ha resucitado de nuevo el debate interno sobre la moderación y la centralidad, premisas que han defendido estos días públicamente varios 'barones' territoriales y cargos del partido como pauta para llegar al Palacio de la Moncloa.

A su llegada al Comité Ejecutivo, y en declaraciones a la prensa, Feijóo ya reivindicó un PP "centrado" y "templado" para dejar fuera del Congreso al populsimo, como ha ocurrido en Galicia. También el andaluz Juan Manuel Moreno dijo que el partido debe tener "siempre un pie en el centro" y una amplia base social porque ésa "es la fórmula de éxito".

Casado les respondió después --ante el Comité Ejecutivo-- que "nadie" tiene que llevar a su partido a la "moderación" porque el partido "siempre" ha estado en ella, y defendió un "proyecto nacional de largo alcance" que aglutine a "cuántos más, mejor".

Durante el almuerzo, algunos de los asistentes han hecho hincapié en que ese tono puede ser diferente cuando se está en la oposición a cuando se está en el Gobierno. De hecho, previamente en la reunión del Comité Ejecutivo, a puerta cerrada, Álvarez de Toledo ha reivindicado la labor de oposición del PP y ha subrayado que el PP no puede dejar de denunciar lo que está haciendo mal la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Después, en declaraciones ya ante los medios, Álvarez de Toledo ha resaltado que la moderación no es un "proyecto político", como no lo es la radicalicad, y ha recalcado que el "verdadero desafío" que tiene el Partido Popular "no es de formas sino de fondo" porque existe un "verdadero riesgo de un cambio de mayoría social en España".