Fernández (PP), en contra de "dar indultos a personas que dicen que lo volverán a hacer"

Acusa a los socialistas de tener un discurso de apaciguamiento que "cede ante el que incumple la ley"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, se ha mostrado en contra de "dar indultos a personas que dicen que lo volverán a hacer", en referencia a los presos independentistas, y ha asegurado que los indultos son un instrumento legal y político.

En una entrevista este miércoles en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha defendido que el indulto debe tener dos ideas: que no se volverá a hacer y "un acto de constricción, de petición de disculpas".

Sobre la reforma del delito de sedición en el Código Penal, Fernández ha calificado de escandaloso que se reforme "a medida de unas personas que volverán a cometer" el delito, y ha asegurado que si el objetivo fuese mejorar el redactado o modernizarlo, el Gobierno se debería haber puesto en contacto con el PP para negociar.

Ha afirmado que "la política tiene su espacio y la justicia el suyo, y cuando se ve un flagrante delito es la justicia quien debe actuar", tras lo que ha destacado que en Catalunya hay un grave problema político y que el PP apuesta por profundizar en el estado autonómico en el marco de la ley.

"DISCURSO DE APACIGUAMIENTO"

Ha acusado a los socialistas de tener un discurso de apaciguamiento que "consiste en ceder ante el que incumple la ley", pero considera que eso incrementa la tensión, y ha sostenido que este miércoles el PSC no acude al pleno del Parlament sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque se encuentran incómodos en un debate así.

Fernández ha explicado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, le llamó este martes para decirle que no acudirían al pleno, pero ha defendido que el PP sí que irá porque está legalmente convocado: "Le dije que iríamos pero no votaríamos en función del contenido de las votaciones", ha concretado.

"METÁFORA DEL 'PROCÉS"

Sobre el nuevo Govern en funciones tras la inhabilitación de Torra, el líder 'popular' ha asegurado que esta situación es "la perfecta metáfora del 'procés', y el esperpento está llegando a su máxima expresión", y ha apostado porque haya elecciones cuanto antes mejor, ya que las funciones del Ejecutivo son limitadas y sus socios han pactado que lo sean aún más, ha dicho.

Ha descartado una coalición de PP, Cs y PSC, como proponen los naranjas, porque ve incompatibles los programas del PP y los socialistas, y ha explicado que analizarán si ir en coalición con Cs: "Las elecciones serán el 7 de febrero, eso si no pasan cosas. Son tantos meses que ya veremos. La percepción del electorado puede cambiar", ha reflexionado.

Fernández ha defendido que las elecciones no serán en clave plebiscitaria, como dijo Torra en su discurso tras ser inhabilitado, y ha recordado que ERC también opinaba que no lo eran porque "sabían que no declararán la independencia después de las elecciones".

ACUERDO SOBRE LA COVID-19

Ha valorado como positivo el acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para luchar contra el coronavirus, pero ha asegurado que le ha sorprendido la actitud del Gobierno: "He encontrado una actitud más hostil con Ayuso que con Torra", ha reprochado Fernández.

Sobre la posible implicación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el caso Kitchen, el líder del PP catalán ha apelado a la presunción de inocencia y ha dicho que su partido no iniciará acciones disciplinarias hasta que no se abra un juicio oral, porque así figura en sus estatutos.