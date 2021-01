Fernández (PP) encuentra "sospechosa" la salida de los presos del 1-O con tercer grado

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha considerado "demasiado sospechoso" que los presos del 1-O hayan salido este viernes tras su clasificación en tercer grado, coincidiendo con el primer día completo de la campaña electoral.

En una rueda de prensa sobre propuestas educativas, Fernández ha dicho que "da la sensación de que esta política penitenciaria no piensa tanto en la ley y la normativa como en los intereses electorales de los partidos, que deben estar pasando un mal momento para que necesiten este tipo de participación".

Fernández, además, ha aventurado que "no sería la primera vez que el Tribunal Supremo revoca una decisión de política penitenciaria de la Generalitat porque no se ajusta a la ley"; si no se produjera esta circunstancia, el popular ha asegurado que acatará la salida.

Sobre un posible aplazamiento de la fecha de las elecciones --pendiente de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña--, el presidente del PP ha asegurado que acatará lo que dictamine el tribunal; si se mantiene el 14 de febrero, llamará a la "participación masiva" porque se dará por hecho que se garantizan las condiciones sanitarias y democráticas.

Por último, Fernández ha insistido en recelar de que el PSC busque pactar con ERC tras las elecciones: "Invito a la ciudadanía a no hacer demasiado caso de lo que dice Salvador Illa sino de lo que ha hecho siempre", ha reflexionado.