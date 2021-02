Fernández: "El PP no es Bárcenas, son Miguel Ángel Blanco y Paco Cano"

Barcelona, 7 feb (EFE).- El candidato del PPC a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha defendido el legado de su partido y ha querido marcar distancias con el extesorero Luis Bárcenas: "El PP no es Bárcenas, son Miguel Ángel Blanco y Paco Cano", ha dicho en recuerdo a estos dos dirigentes populares asesinados por ETA.

Fernández ha puesto punto final a un acto electoral celebrado este domingo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en el que también han tomado la palabra el presidente del partido, Pablo Casado, y por vía telemática los presidentes autonómicos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Andalucía, Juanma Moreno; Murcia, Fernando López Miras; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El líder del PP en Cataluña ha subrayado su "vocación política temprana al servicio de Cataluña y España" el día en el que Bárcenas ha dicho en una entrevista en El Mundo que ha negociado "enterrar el 'hacha de guerra' con el PP" con dos personas muy vinculadas actualmente al partido.

Fernández ha recordado a "los que dieron su vida por la libertad", dirigiéndose directamente a María Cano, hermana del asesinado Paco Cano, hoy presente en el acto de los populares.

"Si en algún momento me invade la tristeza o el desánimo por la mezquindad que nos rodea pienso en personas como María Cano e inmediatamente se me pasa. No tengo derecho a desanimarme jamás si recuerdo a los que dieron su vida por la libertad. A ellos les debemos todo, absolutamente, lo que somos", ha afirmado Fernández.

Acto seguido, ha agregado: "El PP no es Bárcenas, son Miguel Ángel Blanco, Paco Cano y todos los héroes que dieron la vida por el PP y por España".

Fernández ha definido al PP como "el partido de la libertad y de la concordia" que está "al servicio de Cataluña y de toda España".