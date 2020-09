Fernández (PP) pide a Torra no confundir la dignidad de la Generalitat con sus "problemas personales"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no confunda la dignidad de su cargo con sus "problemas personales" a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique o no su inhalitación.

En el Debate de Política General en el Parlament, ha acusado a Torra de estar dispuesto a "sacrificar" el bienestar de millones de catalanes para preservar la dignidad de la presidencia de la Generalitat, y de provocar un bloqueo institucional que podría no tener precedentes.

"No confunda la dignidad de la presidencia de la Generalitat con sus problemas personales, que solo pertenecen a usted. Se lo ha buscado usted solito. No use como rehenes a millones de catalanes", le ha reclamado.

Según Fernández, Cataluña se quedaría con un Govern en funciones y sin capacidad de legislar ni de aprobar presupuestos si se inhabilita a Torra, y ha ironizado con que entonces se obsequiará a los ciudadanos "con tres presidentes de la Generalitat: el legítimo de Waterloo, el presidente en funciones que podría ser Pere Aragonès, y un presidente simbólico".

También ha lamentado los "ataques furibundos" entre JxCat y ERC de esta legislatura, asegurando que no había visto nada igual entre socios de gobierno, y ha opinado que esto es incompatible con una gestión eficaz de las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

"Han dejado una Cataluña peor preparada que nunca para superar un escenario así", ha lamentado Fernández, y ha destacado que, a mayor autogobierno peor ha ido.

Según el dirigente del PP, Torra obedece la lógica del "movimiento nacional populista que se dicta desde Waterloo" que, en su opinión, estigmatiza al discrepante y rechaza el diálogo.