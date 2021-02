Fernández (PP) pide evitar un pacto PSC-ERC "que pretende romper la convivencia"

Insinúa que ERC firmó el acuerdo contra el PSC para tapar la negativa de Illa a hacerse una PCR

TERRASSA (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha pedido este viernes evitar un pacto PSC-ERC porque activaría, ha dicho, la mesa de diálogo.

En un acto en Terrassa (Barcelona), Fernández ha llamado a obstruir desde Cataluña una operación que "pretende romper la convivencia en Cataluña pero también la unidad y la Transición y la Constitución en toda España".

El popular ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "dispuesto, por mantenerse 5 minutos más en La Moncloa, a discutir la naturaleza democrática de la nación que preside".

A su juicio, incluir los conceptos de 'autodeterminación' y 'presos políticos' en la mesa implica "dialogar sobre si España es una dictadura", y se ha preguntado qué mensaje envía eso a los socios europeos.

"No encuentro nada más mezquino en política, no he visto nada peor desde el inicio de la Transición en uno de los partidos fundamentales que tiene la democracia española", ha exclamado Fernández.

El popular ha pedido, en sus palabras, tener la llave para que esa situación no se produzca: "Es absolutamente imprescindible que esa operación mezquina no salga adelante, que no tenga la mayoría parlamentaria en el Parlament que la active en Madrid, porque esa operación tendrá segunda y tercera parte".

Ha concretado que esas continuaciones serían algún tipo de iniciativa "que pretenda desacreditar a la monarquía parlamentaria" y alguna suerte de consulta o subterfugio, en sus palabras, para hablar de autodeterminación.

"SALVAR AL SOLDADO ILLA"

Fernández ha insistido en dar por hecha esa alianza entre PSC y ERC pese al documento que firmaron los partidos independentistas comprometiéndose a no pactar un gobierno con los socialistas, y ha considerado ese manifiesto como "un paripé para intentar salvar a Illa, porque el 'efecto Illa' se está evaporando".

El presidente del PP catalán ha insinuado que es una "casualidad" que ERC firmara el papel el mismo día en que saltó la polémica por la negativa del candidato del PSC a realizarse una PCR antes de un debate televisivo.

Fernández ha dicho que los republicanos pretendían "salvar al soldado Illa" porque implicaría salvar el tripartito que ya tienen firmado, ha sostenido.

"Si realmente estuviéramos hablando de un cordón sanitario, habrían roto el acuerdo entre Sánchez y ERC por la mal llamada mesa de diálogo o los 40 acuerdos municipales que tienen suscritos; menudo cordón sanitario, es una sauna de conchabeo", ha sentenciado.

CRÍTICAS A VOX

Por último, Fernández también ha propinado críticas a Vox: les ha acusado de hacer "exactamente lo mismo" que presidentes independentistas como Torra y Puigdemont que, ha dicho, llamaban traidores o cobardes a los que no pensaban como ellos.

"¿De verdad hay que sustituir a un nacionalismo que rompe la unidad, la convivencia y la concordia, por otro nacionalismo que utiliza los mismos términos? No se ocultan a la hora de disimularlo", ha enfatizado.