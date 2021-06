Ferraz sugiere que Díaz seguirá al frente del PSOE andaluz hasta el congreso

Madrid, 14 jun (EFE).- La Ejecutiva Federal socialista ha dado a entender este lunes que Susana Díaz, a pesar de perder las primarias ante Juan Espadas, va a seguir al frente del PSOE andaluz hasta el congreso regional de finales de año al considerar que su continuidad no supone "ningún problema de ámbito interno que haya que resolver".

"Para nosotros, es irrelevante esas cuestiones menores después del pronunciamiento de ayer", ha asegurado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en la sede de Ferraz al ser preguntado si se plantea el relevo de Díaz antes del congreso regional o forzar su dimisión para constituir una gestora.

Tras asegurar que la victoria de Espadas "abre un tiempo nuevo", Ábalos ha dado por hecho que "todos van a estar trabajando para ayudar a Espadas y no en ningún otro sentido". "Como sólo entendemos esa posibilidad, no hay ningún problema interno que tengamos que resolver", ha añadido sobre la bicefalia que se da ahora en Andalucía.

Según el número tres del PSOE, la victoria de Espadas para ser candidato a la Junta ha sido "rotunda" -55 por ciento de apoyo al alcalde de Sevilla frente al 38 por ciento de Díaz-, por lo que "la obligación de todos los demás es ayudarle a consolidar ese proyecto y a que cumpla los objetivos".

El congreso federal del PSOE se celebrará en la segunda quincena de octubre y antes de final de año, tendrán lugar las asambleas a nivel autonómico, entre ellas, en Andalucía.

Tras conocer la derrota, Díaz aseguró que no se presentará a la reelección al frente de la secretaria general del PSOE-A.

Espadas, catalogado como el candidato de Ferraz, ha anunciado este lunes que Díaz dejará de estar al frente del grupo socialista en el Parlamento andaluz porque le corresponde ahora a él decidir el rumbo y la estrategia de oposición.

"Ésa es la situación y para nosotros no hay ningún otro problema de ámbito interno. No nos vamos a recrear en ello. Todos vamos a colaborar en esa dirección, como no puede ser de otro modo. No tenemos nada que añadir o matizar a la decisión de la militancia", ha insistido tras la reunión de la dirección del partido.

Ábalos ha remarcado que "ha quedado claro cuál es la voz de la militancia" y de que se trata de un liderazgo "legítimo", por lo que "las demás cuestiones no representan ninguna preocupación" para Ferraz.

En su opinión, "la militancia es la que da y quita liderazgos en el PSOE" y el triunfo holgado del alcalde de Sevilla "abre un tiempo nuevo" que requiere tener "detrás a todo el partido" para volver a gobernar la Junta de Andalucía.

"Estamos confiados en su capacidad para ofrecer a los andaluces un proyecto ganador e ilusionante", ha comentado el ministro de Transportes.

El secretario de Organización se ha mostrado "orgulloso" por la participación de los afiliados en las primarias y por el comportamiento "ejemplar" de los tres candidatos que concurrieron.

"Les felicitamos y también al conjunto del partido", ha añadido el secretario de Organización socialista.

En su comparecencia, también ha transmitido su enhorabuena a Ione Belarra al ser designada como nueva secretaria general de Podemos en sustitución de Pablo Iglesias.

"Le deseamos mucha suerte y acierto", ha manifestado Ábalos.