El fiscal jefe Antidroga tras la caída de Miñanco: "La saga continúa"

El fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, duda de que con la detención del histórico narcotraficante Sito Miñanco se haya "desmantelado toda la organización" y recuerda que la constante en el narcotráfico gallego son las "sagas familiares", por lo que cree que la "saga continúa".

En una entrevista concedida a Efe, Noreña repasa la evolución del consumo de droga en España, los últimos golpes al narcotráfico -fundamentalmente el que llevó a la caída de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco y las dificultades de atajar el tráfico de hachís en el Estrecho de Gibraltar, que considera se ha convertido ya en un problema político.

Sobre Sito Miñanco, el fiscal jefe no termina de tener claro que se haya conseguido desmantelar por completo su organización y recuerda que aún estando en prisión seguía dirigiendo su amplía red de narcotraficantes.

"Normalmente, cuando cae una cabeza importante le suele sustituir su lugarteniente o alguna persona del segundo escalón, o su organización es sustituida por otra, y yo no me atrevería a decir que hemos desmantelado toda la organización de Sito Miñanco", advierte.

Califica además de "rarita" la situación en la que se encontraba cuando se produjo su arresto -en situación de libertad condicional y trabajando en un garaje en Málaga-. "Es lo menos que puedo decir", desliza.

Tampoco cree que su detención haya hecho especial mella en el mundo del narcotráfico en Galicia.

"Sito Miñanco es uno, es importante, dicen que es el más importante narcotraficante gallego, pero ahí estaba Laureano Oubiña y está el hijastro de Laureano Oubiña, David Pérez Lago. También están los Charlines y puede haber gente... son sagas familiares. Los Charlines van ya por la tercera generación".

Por eso, el fiscal que dirige Antidroga desde 2006 está convencido de que "la saga continúa", bien por que "no saben hacer otra cosa" o también por "las ganancias que obtienen".

Sobre los medios empleados para combatir el tráfico de drogas, considera que nunca "hay suficientes medios para luchar contra ningún delito" y por eso la idea es "reducirlos al máximo por la vía de la amenaza de las penas, por la vía de profundización".

"Yo creo que en España la ventaja que tenemos es que los cuerpos y fuerzas de seguridad están muy implicados" y a modo de ejemplo recuerda que para la detención de Sito Miñanco hubo un trabajo conjunto de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.

"Eso hace 20 años era poco menos que imposible y ahora no, ahora con Sito Miñanco han sido los tres cuerpos los que han actuado", celebra.

Lo que también se ha detectado en operaciones antidroga, entre ellas la de Sito Miñanco, es a funcionarios policiales corruptos.

"En general -explica- suelen ser personas de bajo nivel en el escalón policial y la mayoría de las veces lo que hacen es una labor de información".

Existen "casos de funcionarios que lo que simplemente suministraban eran identificaciones de vehículos para ver si eran vehículos de su cuerpo policial" o miembros de la Guardia Civil o de policía portuaria "que colaboran facilitando la ubicación de un contenedor para que sea más fácil introducir o extraer la carga".

Además, "una organización potente puede tener incluso lo que yo llamo un socio capitalista, es decir una persona que aporta dinero, se le dan los beneficios, pero no toca la droga. Alguna conversación telefónica hemos visto en ese sentido".

No obstante, "en principio están tocando a niveles bajos de personal laboral o de funcionarios, aunque hay por ahí algún periodista que dice que es muy raro que en España no haya ningún juez y ningún fiscal condenado por colaborar con los narcotraficantes, pero en fin... a veces también hay conversaciones que parecen implicar a un juez o un fiscal, que luego no llevan a ningún lado".

Al fiscal jefe le preocupa el aumento de las plantaciones de marihuana, pero no solo proliferan estos cultivos, "todas las drogas están aumentando poco a poco y aunque hay informes" que parecen "considerar que hay una reducción del consumo, desde la perspectiva del tráfico no podemos decir que eso sea así".

En la heroína, explica, lo que ha cambiado son las pautas del consumo, ya que mientras en los años 80 se usaba la vía intravenosa, lo que "generó una situación dramática en muchas personas" que "acababan totalmente desclasadas", ahora "la pauta es más bien fumada o esnifada, y para compensar otro tipo de drogas estimulantes".

El principal productor de esta droga es Afganistán y para llegar a España la ruta tradicional es por Pakistán, Turquía y países balcánicos, si bien ahora hay otra vía que "sube hasta Holanda y luego baja a España en automóviles""

"Lo que se mueve se puede medir en decenas de kilos, una intervención de 50 kilos (de heroína) es un golpe muy importante, es equivalente a una tonelada de cocaína", añade.

En cuanto al hachís, recuerda que España "es una vía de paso natural del mayor país productor, que es Marruecos", por lo que su abundancia en nuestro país es debida también "a razones culturales" y "proximidad idiomática".

Noreña indica que también se introduce mucha cocaína por España, vía contenedores marítimos en muchos casos, aunque matiza que algunos de ellos no llegan a recalar en nuestros puertos y van directamente a otros países.

En cuanto a las llamadas drogas de diseño, afirma que uno de los problemas que atañe a toda la Unión Europea es que esas nuevas sustancias son elaboradas por un químico "entre comillas" que las prueba y al ver que "coloca" las pone a la venta sin saber qué consecuencias van a tener. "Hemos tenido muertes por esas sustancias nuevas", advierte.