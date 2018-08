La fiscal de Panamá denuncia que el Supremo dejará "caer" el caso contra Martinelli

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, denunció hoy que el presidente encargado del Supremo, Hernán de León, le dijo que el caso de las escuchas ilegales por el que es procesado el expresidente Ricardo Martinelli "se va a caer" porque lo van a "anular" y "tumbar".

En un mensaje grabado distribuido hoy, Porcell explicó que el pasado 30 de julio mantuvo una reunión "informal" con De León a petición del propio magistrado, en la que él le dijo: "el caso RM (Ricardo Martinelli) se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar" y "viene para la Procuraduría" o Ministerio Público.

"Si ustedes hacen eso, el país los va a linchar, la sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia", respondió Porcell, según su relato, en la cita con el magistrado, quien en el mismo encuentro afirmó que había sido objeto de una interceptación ilegal.

Martinelli, de 66 años, está detenido en una cárcel de mínima seguridad a las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo casi un año detenido en razón de una solicitud de extradición por el caso de las escuchas ilegales durante su mandato.

El fiscal del caso, Harry Díaz, pide 21 años de cárcel para Martinelli, por supuestamente haber espiado entre 2012 y 2014 a un centenar de opositores, políticos y empresarios.

"Si es cierto lo que me indicó el magistrado Hernán de León que el caso se va a caer, que se va a anular y lo que van a tumbar y que viene a la Procuraduría, el Ministerio Público actuará como siempre: en derecho", añadió Porcell en el vídeo.

Martinelli es procesado por la Corte Suprema porque cuando el fiscal Díaz presentó la acusación en su contra por el caso de las escuchas, en octubre de 2015, era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ese fue el argumento del magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, para rechazar un recurso de la defensa, que pedía que el caso pasara a la Justicia ordinaria porque Martinelli renunció en junio pasado al cargo de diputado.

Porcell también indicó que De León le dijo que tanto el magistrado Mejía como el propio fiscal Díaz lo habían "grabado" y que había tres copias de esa supuesta interceptación ilegal en Estados Unidos e Italia, a cuyo contenido no se refirió la fiscal.

"Hoy le reitero al señor magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, públicamente y ante la faz del país, que presente la denuncia porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a 5.000 personas más", dijo la fiscal en su mensaje, que no especifica el contenido de esas grabaciones.

Hernán De León negó la semana pasada ser objeto de "un chantaje", como se especulaba en redes sociales panameñas, en unas declaraciones a periodistas en el interior del país.

"Cómo voy a explicar algo que no me consta, que no existe, que no sé de dónde salió. Así que al que creó el morbo de alguna forma que le pregunten", respondió al ser cuestionado sobre las versiones del supuesto "chantaje".

La audiencia sobre el caso de las escuchas con Martinelli entró en receso la semana pasada y se reanudará el próximo 23 de agosto.