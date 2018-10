El fiscal pide 5 años de cárcel a la agresora del actor africano Marius Makón

La Fiscalía Provincial de Madrid pide cinco años de prisión para la mujer que agredió al actor africano Marius Makon en un bar de Móstoles (Madrid) el pasado 4 de marzo.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Ministerio Público acusa a la mujer, de 33 años y originaria de El Salvador, de un delito de lesiones con agravante de odio y de reincidencia, dado que la procesada había protagonizado ya algunos incidentes en este local antes de la agresión a Makon y cuenta con antecedentes policiales por hechos similares en otras ocasiones.

Así, solicita cinco años de cárcel y una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años una vez salga de prisión.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ejerce la acusación popular, eleva la petición de pena a los seis años y, además, solicita que se expulse de España a la procesada cuando cumpla su condena en la cárcel.

Una vez presentados ya los escritos de acusación y defensa, el Juzgado de Instrucción 1 de Móstoles ha dado traslado de la causa a los Juzgados de lo Penal para que fijen la fecha de la vista oral.

Los hechos, denunciados por el propio agredido y llevados a la fiscalía por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ocurrieron alrededor de las 7.30 horas del 4 de marzo, cuando el actor se acercó a la barra de una cervecería de Móstoles en compañía de sus amigos para pedir una consumición.

Según la denuncia, en ese momento, la mujer le abordó y le dijo "no quiero negros en el local ni delante mío", al tiempo que afirmó que podía "matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca".

Pese a que el actor hizo caso omiso, la mujer volvió a insultarle y, agarrando una botella de cerveza de la barra, la estrelló contra la cabeza del actor propinándole un segundo golpe que le provocó brechas y heridas de diversa consideración.

Inmediatamente, los propietarios del establecimiento llamaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se personaron en el local y recomendaron al agredido que presentara una denuncia contra la mujer.

Makon declaró que agresora "no sabía" y "no se da cuenta" de la existencia de la ley, por lo que considera que "necesita cariño" y que, "de verdad, la perdona", a pesar de que "no quiere restar importancia al asunto".