La fiscal mantiene 48 años de cárcel para peligroso "cibersoldado del Dáesh"

La fiscal ha mantenido su petición de 48 años de cárcel para un presunto yihadista acusado de publicar numerosos mensajes radicales, amenazar a catedráticos y periodistas por Twitter e intentar viajar a Siria, al considerarle un "cibersoldado del Dáesh" que es "un peligro para la sociedad".

Así, la fiscal ha solicitado este jueves, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, que se condene a Karim el Idrissi Soussi por integración en Dáesh y por amenazas de muerte a profesores y periodistas, entre ellos el director de terrorismo global del Instituto Elcano, el catedrático Fernando Reinares, y el periodista Ignacio Cembrero.

En su informe, la representante del Ministerio Público ha considerado acreditado que Karim, detenido en el barrio madrileño de Usera, es autor de los hechos que se le acusa porque su actividad de crear cuentas sucesivas para difundir contenido yihadista encaja con la de un "cibersoldado de Dáesh".

También ha considerado que el acusado representa "un peligro para la sociedad" porque entre su navegación en internet se hallaron búsquedas relacionadas con el Estado Islámico, de terroristas individuales o "lobos solitarios", así como de armas y licencias para el porte de estas.

Sin embargo, la fiscal ha hecho una petición subsidiaria respecto al delito de integración en Dáesh para que, de no hallarse probado por la Sala, el acusado sea juzgado por autoadoctrinamiento terrorista.

Así, ha expresado que tras la detección de cuentas de contenido yihadista creadas con una dirección IP de la Comunidad de Madrid (en una biblioteca de Usera a la que acudía Karim), por lo visionado por los policías durante seis meses de seguimiento y después de revisar los registros de navegación del acusado con el carné de la biblioteca se ha establecido que "todas las cuentas de Twitter habían sido creadas y manejadas por el acusado".

Por tanto, también ha considerado probado que Karim es autor de las amenazas perpetradas contra catedráticos y periodistas a través de estas cuentas.

Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución de Karim porque, a su juicio, no ha quedado acreditado que este fuera el administrador de los perfiles de Twitter desde los que se difundían los mensajes radicales y se lanzaban amenazas contra catedráticos y periodistas.

En ese sentido, la letrada ha referido que "se sospecha" que el autor de las amenazas era Karim pero "en ningún caso" las pesquisas han podido confirmar que su cliente fuese "el titular de estas cuentas".

Sobre la acusación de formar parte de Dáesh, la abogada ha expuesto que durante las vigilancias realizadas nunca se observó "un signo de radicalización o de fomentar estos ideales" en Karim, ya que solo le veían asistir a la biblioteca donde "visionaba páginas" e incluso en varias ocasiones le vieron "en el parque alimentando a los pájaros".

Además ha sostenido que nunca tuvo intención de entrar a Siria en el viaje que hizo en solitario a Estambul (Turquía) en enero de 2016, ya que "si hubiese querido ir, lo hubiese hecho".

La defensa también ha pedido a la sala la puesta en libertad del acusado, que se encuentra en prisión provisional desde que fuera detenido en 2016, solicitud a la que se ha opuesto la Fiscalía.

Al hacer uso de su última palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, Karim ha reiterado su inocencia, además ha señalado que en su viaje no solo fue a Turquía, sino que recorrió varios países como Italia y Eslovenia.

"No tengo ningún perfil, no conozco a nadie de Dáesh, soy el único procesado en esta causa, yo nunca he estado en prisión, estoy en régimen de aislamiento y no hay persona que lo aguante, yo lo que quiero es recuperar mi libertad y hacer la vida que estaba haciendo", ha zanjado Karim.