El fiscal salvadoreño recalca que "no habrá fraude" en elecciones del domingo

San Salvador, 26 feb (EFE).- El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, recalcó este viernes que en las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo "no habrá fraude" y que "no hay posibilidades de que se dé".

Antes y durante la campaña electoral, que concluyó ayer jueves, el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), ha utilizado la figura del "fraude" para llamar a sus votantes.

"No habrá fraude (...), no hay posibilidades de que se dé un fraude. Podrán haber retrasos e inconvenientes, como han existido en todos los eventos electorales, pero fraude no habrá", subrayó el fiscal en una entrevista televisiva.

Señaló que el evento electoral será vigilado por unos 1.900 fiscales, observadores nacionales e internacionales y los mismos partidos políticos.

"Todos deben salir a votar con la tranquilidad de que su voto se va a respetar y será cuidado por nosotros" y "vamos a tener elecciones justas y transparentes", expresó el jefe de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con una reciente encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), el 37,9 % de la población considera que en las elecciones habrá "fraude" y el 41 % que serán "limpias", mientras que el 68,1 % muestra poca o ninguna confianza al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A inicios de septiembre, el presidente Nayib Bukele compartió en sus redes sociales una publicación de un medio administrado por una instancia estatal que describe la filtración de un audio del magistrado Guillermo Wellman.

La nota señala que la grabación supuestamente da cuenta de "un intento para manipular el código fuente" del software que será utilizado para el recuento de los votos.

"No les vamos a permitir un fraude. Los demás magistrados del @TSEElSalvador (TSE) deben desmarcarse de Guillermo Wellman o terminarán siendo procesados junto a él, por corrupción y fraude electoral", publicó Bukele en sus redes.

La presidenta del TSE, Dora Martínez, sostuvo el pasado 7 de febrero que "la competencia de determinar un fraude le corresponde a la Fiscalía bajo los parámetros que establece la ley".

En noviembre pasado, el analista Eduardo Escobar dijo a Efe que el presidente busca atizar una narrativa de fraude de cara a los comicios sin presentar mayores pruebas y a pesar de que la presidenta del TSE llegó en representación de la formación Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha).

Bukele utilizó a Gana como vehículo electoral en 2019 tras un atraso en la inscripción de NI y la cancelación de partido Cambio Democrático.

"No hay, hasta la fecha, ninguna evidencia contundente de esto, ni tan siquiera alguna evidencia que pudiera ser rechazada porque no es fuerte", sostuvo Escobar.