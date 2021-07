Fiscalía boliviana pide complementar información sobre la sucesión de Áñez

La Paz, 13 jul (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Bolivia pidió que el Tribunal Constitucional complemente la información requerida sobre el comunicado que emitió en 2019 que avalaba la sucesión de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, que este martes cumple cuatro meses de detención en una cárcel en La Paz.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que el Tribunal Constitucional debe complementar esta semana la información que fue solicitada a través de un requerimiento fiscal sobre el comunicado emitido por esa instancia en 2019 que avalaba la sucesión de Áñez luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Lanchipa sostuvo que ya recibió una parte de la información remitida por el Tribunal Constitucional, pero que deben enviar la documentación original del comunicado emitido en 2019, entre otros documentos.

El fiscal enfatizó en la importancia de la información requerida al Tribunal Constitucional para "conocer el alcance y efecto constitucional" de su pronunciamiento sobre la línea de sucesión.

El lunes, el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, indicó que se envió al Ministerio Público la información requerida que será "sujeta a evaluación".

Evo Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019 denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado tras las elecciones fallidas de ese año, tras lo que renunciaron quienes podían sucederle constitucionalmente dejando un vacío de poder.

El 12 de noviembre, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, en calidad de segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina del país al activar el mecanismo sucesorio.

Esta sucesión fue avalada por el Tribunal Constitucional ese mismo día con base a una interpretación de la carta magna boliviana.

SITUACIÓN DE ÁÑEZ

La expresidenta transitoria Áñez cumple este martes cuatro meses de detención preventiva en una cárcel de La Paz al igual que dos de sus exministros.

Áñez cumple su detención por el caso denominado "golpe de Estado" en el que es acusada de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019.

Los familiares de la exmandataria transitoria publicaron en las redes sociales de Áñez un mensaje por los cuatro meses de detención en el que señalan que violentan su derecho a la presunción de inocencia y que la privan defenderse en libertad.

"El relato del supuesto golpe de Estado no ha podido ni podrá sostenerse, no existen pruebas contra Jeanine Áñez , ni existirán, porque en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude", señala el comunicado.

De la misma forma Carolina Ribera, la hija de Áñez, escribió que en estos cuatro meses "la mentira se ha ido cayendo y que toda esa farsa se va acabar".

"Dios nos dará justicia y todos los que están injustamente encerrados verán la libertad. Te amo y no voy a descansar hasta verte libre", escribió Ribera.

La defensa de Áñez solicitó el lunes una acción de libertad que fue negada por un juez por la falta de un documento de la ampliación de la detención preventiva de la exmandataria que inicialmente eran cuatro meses y que se extendió a seis.

Áñez también es procesada en otros casos como las muertes de Sacaba y Senkata en 2019 por las que se le acusa de genocidio.

Además, en el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.