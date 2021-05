La Fiscalía considera "reales" los papeles de Bárcenas, pero duda de su versión

Madrid, 6 may (EFE).- La Fiscalía tiene la "convicción" de que los "papeles de Bárcenas", que reflejarían una supuesta caja b del PP, son "reales" y "ciertas anotaciones" tienen "información veraz", pero también ha admitido las "dudas" que le genera la versión del extesorero del partido ante sus constantes contradicciones.

Ésta ha sido una de las principales conclusiones que ha expuesto en su informe final el recién designado número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, que solicita al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos 5 años de cárcel para Luis Bárcenas por el presunto pago en negro de parte de la reforma de la sede del PP, partido al que considera responsable civil subsidiario.

Como el fiscal, la Abogacía del Estado también ha considerado acreditado que parte de esas obras se pagaron en negro dado que hay indicios que "evidencian fuera de toda duda" que la empresa que estuvo al frente, Unifica, ingresó cantidades que no declaró, y ha citado como ejemplo los apuntes a nombre del socio y acusado, Gonzalo Urquijo, que aparecen en los papeles de Bárcenas.

Estos famosos documentos han monopolizado la primera parte de la intervención del fiscal Romeral, que ha dejado clara su "convicción" de que son reales, tanto los manuscritos como los que entregó después Bárcenas en formato digital, y que recogen, "al menos en parte", "ciertas anotaciones" con "información veraz" y "transcendencia jurídico penal".

Lo ha afirmado consciente de que esos documentos carecen de "valor contable" dadas las "constantes deficiencias" y la "torpeza" con la que Bárcenas configuró aquella contabilidad. Pero eso, ha puntualizado, "no quiere decir" que no recojan "información de hechos reales que acontecieron".

Porque, según ha expuesto, algunos de esos apuntes han podido ser contrastados con declaraciones como las de los exdiputados del PP Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, que admitieron haber recibido dinero en metálico en calidad de intermediarios; o los peritos que corroboraron que los apuntes de salida de los documentos coinciden con el dinero que entraba fraccionado en la cuenta de donativos del partido.

"Se ha visto claramente cómo pasaban fondos desde la contabilidad B a la contabilidad A, eso es incontestable", ha aseverado.

EL TESTIMONIO DE BÁRCENAS, EN ENTREDICHO

Pese a que, según el fiscal, hay "elementos" para concluir que los "papeles de Bárcenas" son reales, Romeral ha admitido las dudas que le generan las "distintas versiones y explicaciones" que el extesorero, en prisión por Gürtel, ha ido dando desde que comenzó la investigación en 2013, y que le ha llevado "siempre a dudar, a ser cauteloso" y a tener que corroborar su versión con otras pruebas.

"No nos sirve sólo el testimonio de este señor", ha incidido Romeral, que en alguna ocasión ha mencionado que Bárcenas llegó a hacer "gala de que mentía" y que ha recordado que cambió su letra cuando salieron a la luz los "papeles", un "engaño", ha dicho el fiscal, que "no sirvió".

SOBRESUELDOS Y DONACIONES, FUERA DEL OBJETO DEL JUICIO

El fiscal no ha entrado a valorar los supuestos sobresueldos que Bárcenas admitió haber dado a dirigentes como el expresidente Mariano Rajoy al no haber sido "objeto de investigación" en el juicio. Por eso, ha explicado, no se puede afirmar si son o no reales y, aunque "cada uno puede tener las sospechas" que sean, la Fiscalía se debe abstener.

Lo mismo ha hecho con las supuestas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas que estarían reflejadas en esos documentos. Un asunto, ha recalcado, que sigue investigándose y del que no se puede pronunciar, aunque ha recordado que ninguno de los posibles donantes que han declarado en el juicio han reconocido esos pagos.

"ESCENARIO DE DEFRAUDADORES POR PARTIDA DOBLE"

Tras el fiscal, el informe de la Abogacía del Estado se ha centrado en la reforma de la sede del PP realizada por la empresa Unifica, donde, en palabras de la jefa de lo Penal de esta institución, Rosa María Seoane, existía una "mecánica defraudatoria generalizada".

Seoane, que ha tomado la palabra tras una minuciosa intervención de su compañera, se ha mostrado contundente al afirmar la existencia de un "escenario de defraudadores por partida doble" por parte de los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, que hicieron "declaraciones tributarias a medida", según la abogada del Estado, que ha mencionado las evidencias de que existía una "caja B" en la empresa.

"Que Urquijo y García decidieran pagar los impuestos que querían y cuando querían, por supuesto que supone un fraude", ha indicado Seoane, que ha cuestionado que se "pretenda hacer creer" que regularizaron su deuda con la amnistía fiscal de 2012 cuando "lo que evidencia" es que "defraudaron, no una, sino dos veces", como contribuyentes y como administradores de la empresa, cuyos ingresos escondieron y ocultaron.

Aparte de los socios las acusaciones sostienen que tanto Bárcenas como el exgerente del PP Cristóbal Paez, también acusado, estaban al tanto de estos pagos en b.

Disconformes con todas estas tesis, las defensas han solicitado su absolución, incluida la del PP, que figura como responsable civil subsidiario; si bien en el caso de condena, alguna como la de Bárcenas ha reclamado atenuantes como dilaciones indebidas o cooperación.