La Fiscalía y el Gobierno actuarán por el cartel de Vox sobre menores extranjeros

Madrid, 20 abr (EFE).- La Fiscalía Provincial de Madrid investigará a Vox por un presunto delito de odio por un cartel electoral sobre menores extranjeros no acompañados para la campaña del 4M, que va a ser denunciado también por el Ministerio de Igualdad.

Fuentes fiscales han confirmado a EFE que actuarán por iniciativa propia contra este cartel, instalado en instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol, en el que se ve en un lado a una anciana y en el otro a un niño de origen migrante. "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes", se lee en el cartel junto al lema de Vox 'Protege Madrid, vota seguro'.

La ministra de Igualad, Irene Montero, ha informado en Twitter de que este Ministerio y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 han iniciado "acciones como Gobierno ante la Fiscalía frente al racismo y el odio hacia niños y niñas", que concretarán el miércoles en rueda de prensa.

"Tenemos la obligación de no permanecer indiferentes ante el odio y la vulneración de derechos humanos. La Constitución y la democracia deben prevalecer", ha dicho la ministra.

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dependiente del Ministerio de Igualdad, prepara una demanda contra Vox por incitar al odio con una "propaganda electoral racista contra la infancia migrante", ha anunciado en Twitter Antumi Toasijé, presidenta de esta entidad.

Por su parte, Renfe ha apuntado que pedirá la inmediata retirada de la campaña, si alguno de los organismos competentes, como la Junta Electoral correspondiente o la autoridad judicial competente, determinan que la campaña es contraria a derecho o incurre en delito.

Más Madrid ha denunciado los hechos ante la Fiscalía destacando que, más allá del componente de odio en los carteles, Vox aprovecha "el marco de un proceso electoral" en el que cuentan con "una especial atención mediática" y una "disponibilidad de medios públicos para difundir dichos mensajes".

"Se me ocurren pocas cosas más miserables que focalizar una campaña electoral en poner en la diana a niños y niñas luego sufren las consecuencias en forma de agresiones racistas", ha dicho en un vídeo remitido a los medios la candidata de Más Madrid para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha calificado de “fascistas” los carteles de Vox durante un acto electoral del PSOE en Parla.

"¿Qué pasaría si en lugar de poner menas pusiera judíos? Porque eso es el fascismo”, ha asegurado.

En la misma línea, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado en las redes sociales que la campaña de Vox "solo tiene un nombre", que es el "fascismo", y ha anunciado que denunciará esta "propaganda nazi" ante la Junta Electoral.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este martes por la tarde un mitin electoral en el distrito madrileño de Hortaleza, donde hay un centro de acogida para menores de la Comunidad de Madrid, entre ellos extranjeros no acompañados.

Abascal ha asegurado que Vox no odia "ni a inmigrantes ilegales ni a legales, ni a menores extranjeros no acompañados, sino a los políticos que les traen a España" y si retiran el cartel electoral ha amenazado con decir el mensaje que han difundido en él "todos los días" porque no les va a callar "nadie".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha limitado a decir sobre este asunto durante una visita al Hospital La Paz que en estas elecciones habrá que elegir "si tenemos un Gobierno como el que funcionaba antes, con Ciudadanos" o "al PP rehén en una fuerza política que ya vemos qué discursos quieren imponer".

Desde el PP no se han pronunciado hasta el momento sobre el contenido del cartel.

Más allá de los representantes políticos, ha censurado el cartel de Vox la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, que ha dicho en un comunicado que "el miedo y la xenofobia no pueden ser explotados con fines políticos".