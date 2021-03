Fiscalía de Madrid pide mantener la prohibición de las manifestaciones del 8M

Madrid, 6 mar (EFE).- La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha solicitado este sábado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que mantenga la prohibición acordada por la Delegación del Gobierno para que no se celebren las manifestaciones previstas durante el 8M.

Durante su comparecencia de esta tarde, la fiscal ha puesto de manifiesto el "riesgo" que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos y ha sostenido también que la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones se basa, asimismo, en la normativa propia del estado de alarma.

En su opinión, existe una "situación de conflicto" entre el derecho a la vida y a la salud frente al derecho de reunión, y, en este sentido, ha manifestado que resulta "procedente" otorgar "prevalencia" a los primeros, “dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión cuando exista una puesta en peligro para las personas y bienes".

El TSJM se encuentra todavía reunido para deliberar sobre cada uno de los ocho recursos presentados por el Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8M y los sindicatos UGT y CCOO, que piden revocar esta prohibición que, según ellos, vulnera su derecho de manifestación y supone un "ataque sin precedentes propio de otros tiempos", que sólo "criminaliza a las mujeres".

Precisamente, varias personas se ha concentrado esta tarde junto a la sede del TSJM pidiendo a los magistrados que reconsideren la decisión adoptada por la Delegación de Gobierno y autoricen los actos convocados para este 7 y el 8 de marzo por el Día de la Mujer.

El mismo deseo ha mostrado la secretaria de Organización de CCOO en Madrid, Paloma Vega, quien espera un fallo a favor, porque, a su juicio, “no hay ninguna razón jurídica de peso que impida las movilizaciones", y ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, de cometer “un atentado contra los derechos fundamentales” al prohibir las manifestaciones feministas.

El secretario general de este sindicato en Madrid, Jaime Cedrún, ha lamentado que la decisión de suspender las manifestaciones la haya tomado “el delegado de un gobierno de izquierdas y secretario general de un partido de izquierdas” y ha asegurado que esto “no ocurría desde la dictadura franquista”.

Desde el Gobierno, en cambio, el discurso es mucho más moderado, con mensajes que, en su gran mayoría abogan por la responsabilidad, como el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha considerado este sábado que las mujeres deben cumplir con la recomendaciones sanitarias el próximo 8 de marzo, porque "las feministas -ha dicho- debemos ser ejemplares y responsables".

Cuestionada por la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid, Díaz ha sostenido que existen “muchísimas" formas de manifestarse, "creativas”, a través de las que “todos, aliados y aliadas en la lucha de la igualdad” pueden reivindicar el Día de la Mujer.

“Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, estamos en una pandemia y lo principal es la salud pública”, ha subrayado la titular de Trabajo, que ha emplazado a las mujeres a “reivindicar nuestros derechos, haciendo cosas diferentes” frente a “otros que hacen alboroto e incumplen algunas normas”.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado que la decisión de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad, que tiene "las peores cifras de la pandemia".

"No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero. (...) No hay una dicotomía entre un Gobierno progresista y feminista que está volcado con el 8 de marzo y los derechos fundamentales de manifestación, lo que hay es una preocupación legítima de que en Madrid, con unas cifras pandémicas tan graves, no agravemos más la situación", ha explicado Calvo.

La vicepresidenta ha desvelado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este domingo y el lunes sendos actos del PSOE y el Ejecutivo con motivo del Día de la Mujer, porque, a pesar de no poder celebrar en las calles ese día, quieren dar realce a esta jornada respetando en todo momento las medidas de seguridad frente a la pandemia.

El propio jefe del Ejecutivo ha escrito este sábado un mensaje en su cuenta de Twitter en el que subraya que las mujeres son las que han soportado una mayor carga durante la pandemia, y lamenta también que las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufran discriminaciones, violencias, más responsabilidades familiares y peor acceso al mercado laboral.

"Este 8M necesitamos más feminismo que nunca. Juntas y juntos", ha añadido.