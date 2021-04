Fiscalía de Melilla y el Colegio de Médicos denuncian al exlíder de Vox por presunta "apropiación indebida"

MELILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Médicos de Melilla y la Fiscalía han denunciado al expresidente de Vox Melilla y actual diputado no adscrito, Jesús Delgado Aboy, por la presunta comisión de un delito de "apropiación indebida" por el modo en que empleó la tarjeta bancaria que disponía del colegio en su calidad de presidente hasta 2019 y su posterior salto a la política de manos del partido de Santiago Abascal.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla que lleva el caso ha pedido oficialmente a El Corte Inglés, al banco BBVA, a la mutua de profesionales sanitarios AMA y a un auditor datos sobre los gastos cometidos por Jesús Delgado Aboy durante dicha etapa, después de las presuntas irregularidades detectadas por una auditoría encargada por la nueva dirección del Colegio de Médicos melillense.

El juzgado ha tomado esta decisión después de la querella presentada por el órgano colegial médico, denuncia a la que posteriormente se sumó la Fiscalía, después de hacerse público parte del contenido de la auditoría que le llevaron a dimitir como presidente del Colegio de Médicos el 9 de enero de 2019.

Un año después, el 21 de enero de 2020, Jesús Delgado Aboy era expulsado como líder de Vox en Melilla después de hacerse públicos unos audios en los que criticaba a la cúpula del partido al asegurar que la formación se había creado para el lucro de "cuatro o cinco personas" y asegurar que el "único cometido" de la dirección nacional del partido es "recaudar, recaudar, recaudar y recaudar". Delgado, no obstante, no entregó a Vox su acta de diputado lograda en mayo de 2019 y desde febrero de 2020 se convirtió en "diputado no adscrito".

GASTOS SIN JUSTIFICAR CON SU TARJETA

La denuncia contra Jesús Delgado Aboy por presunta "apropiación indebida" fue aprobada por una Asamblea del Colegio de Médicos de Melilla después de que una auditoría revelara presuntas irregularidades durante al menos los dos últimos años de la presidencia de Aboy en el colegio, tanto con el uso de la tarjeta de crédito que le asignó la entidad así como por otras transferencias de fondos a las que la asamblea de médicos no encontraba justificación.

En la auditoría, se subraya en las conclusiones que "en el transcurso de nuestro trabajo se han detectado diferencias que no han podido ser aclaradas satisfactoriamente y no hemos obtenido documentación justificativa suficiente de ciertas imputaciones contables".

Asimismo, la inspección contable subraya que "se imputó en el ejercicio 2018 como ingresos 72.000,00 euros del Fondo de Solidaridad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, y por otro lado no se han imputado gastos como la contraída con la Fundación de Patronato de Huérfano por 87.796,13 euros".

EL JUEZ RECABA DATOS DE LOS GASTOS

A raíz de ello, el Juzgado de Instrucción número 3, a través de sendos oficios, ha pedido información de los gastos que habría cometido Jesús Delgado Aboy en El Corte Inglés presuntamente con la tarjeta bancaria del Colegio de Médicos. También ha solicitado los datos de las transacciones realizadas por Delgado al banco BBVA con fondos de la entidad que representa a los médicos melillenses.

De igual manera, se ha dirigido a la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), la mutua aseguradora de los profesionales sanitarios, después de que durante la etapa de Jesús Delgado Aboy se hubieran empleados miles de euros en la adquisición de muebles para el Colegio de Médicos, muebles que no aparecen por ningún lado. Además, el juzgado ha citado al encargado de esta auditoría "para oírle en declaración en calidad de testigo el próximo día 4 de mayo de 2021" mediante videoconferencia.

Por último, el juez ha requerido a la acusación particular, que representa el Colegio de Médicos de Melilla, "para que aporte en soporte digital toda la documental que obra en su pode", y de la que hacen referencia en su denuncia contra Jesús Delgado Aboy.