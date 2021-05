La Fiscalía del TC rechaza la medida cautelar de suspender la expulsión de Teresa Rodríguez

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La Fiscal ante el Tribunal Constitucional, Isabel Guajardo, ha rechazado la medida cautelar de suspensión, solicitada por Teresa Rodríguez y los otros 8 parlamentarios expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, al argumentar en su escrito de posicionamiento en esta causa que "la adopción de la medida de suspensión solicitada supondría anticipar el examen y la resolución de la cuestión de fondo": la ausencia de su regulación en el Reglamento del Parlamento para adoptar la medida.

El texto, al que ha accedido Europa Press y ha adelantado eldiario.es en su edición de Andalucía, considera que la medida cautelar que reclama Rodríguez y el resto de los hoy diputados no adscritos sobre su expulsión "no aparece debidamente acreditado que la efectividad de los acuerdos del Parlamento de Andalucía cause a los recurrentes un perjuicio irreperable".

La fiscal ante el Tribunal Constitucional apela en el Fundamento Jurídico Tercero a la consideración de la suspensión como una medida cautelar es "excepcional y de aplicación restrictiva" al trasladar que su empleo se encamina a "garantizar la efectividad del recurso de amparo" para evitar que éste "pierda toda su virtualidad", de manera que convirtiera en "ineficaz el restablecimiento del derecho fundamental que, en su caso, se reconozca vulnerado".

Isabel Guajardo esgrime, en relación a la vulneración de sus derechos como parlamentarios por su consideración de no adscritos y a quienes se trata como diputados individuales y no como grupo, que "afectan, primordialmente, al número de iniciativas parlamentarias que les son atribuidas", aunque, a su juicio, esta aparente merma "no implican que los diputados recurrentes no pueden ejercer la función parlamentaria, y en particular, sus derechos de voto en la Cámara".

"La posibilidad de que el recurso de amparo carezca de toda virtualidad, si resulta estimada la vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario, cuando se haya acabado la legislatura, es tan solo una conjetura sobre el tiempo que puede emplear el Tribunal en dictar sentencia", afirma la fiscal ante el Tribunal Constitucional dentro de los argumentos empleados para rechazar la medida cautelar.

La fiscal ante el Tribunal Constitucional asegura que "no corresponde", durante la evaluación de los efectos de la medida cautelar de suspender la expulsión de los parlamentarios de un grupo, "entrar en el examen anticipado de la cuestión de fondo", en alusión a la lesión del derecho fundamental contemplado en el artículo 23.2 de la Constitución, que regula "el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos", con el límite siempre de que "la no adopción de la misma cause un perjuicio irreparable al recurrente".

Isabel Guajardo afirma que "como los propios recurrentes han admitido en la demanda de amparo la cuestión que se suscita en el recurso de amparo es estrictamente jurídica", sobre la ausencia de la normativa para declararlos diputados no adscritos, y cita literalmente el planteamiento de los propios recurrentes, quienes prevén que "el análisis que se haga por el Tribunal en fase cautelar puede resultar bastante aproximado de lo que pudiera ser la resolución final del procedimiento".

La fiscal ante el Tribunal Constitucional apela a "la doctrina consolidada" de este órgano de rechazo del trámite cautelar de la suspensión de efectos para que sea "el examen y anticipación de la cuestión de fondo que se suscita en el recurso de amparo referidos a recursos de amparo parlamentarios".

BOSQUET: ES UN PASO MÁS

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios en Almería que este pronunciamiento de la fiscal ante el Tribunal Constitucional "es un paso más dentro de un procedimiento judicial iniciado con toda normalidad".

Bosquet, quien ha visitado al nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, ha expresado "el respeto a lo que determina el Tribunal Constitucional".

"La resolución se acatará sobre lo que proceda en un sentido o en otro", ha apostillado.

La presidenta del Parlamento de Andalucía ha explicado que "el Parlamento se personará y alegaremos", mientras que ha explicado que la admisión a trámite del recurso de los diputados no adscritos expulsados de Adelante Andalucía "era necesaria" al argumentar que "el Tribunal Constitucional funciona como una primera instancia en materia parlamentaria".

"Lo anormal es que no hubiera admitido a trámite el primer escrito", ha remachado Bosquet sobre la iniciativa de Teresa Rodríguez y el resto de parlamentarios no adscritos.