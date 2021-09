La Fiscalía venezolana apela la absolución a un militar acusado de matar a un manifestante

Caracas, 30 sep (EFE).- La Fiscalía venezolana informó este jueves que ha presentado una apelación contra la sentencia absolutoria de la que se benefició el sargento de la Aviación Militar Bolivariana Arli Méndez, acusado del homicidio del joven David Vallenilla durante las protestas de 2017.

"Quiero comunicar en tiempo real que, en estos momentos, el fiscal que hemos designado para este caso, que ha venido desarrollando con profesionalismo (su tarea) con mucho compromiso (...), procede a apelar la sentencia absolutoria en la cual, obviamente, en nombre del Estado venezolano no hemos estado de acuerdo", dijo el fiscal general, Tarek Saab, en una declaración.

El caso del joven Vallenilla está incluido en el expediente para investigar al Estado venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI).

La abogada del caso, María Alejandra Poleo, explicó a Efe, tras conocerse la decisión, que esta confirmaba "que en Venezuela no hay justicia".

Vallenilla fue asesinado en julio de 2017, cuando el militar le disparó a quemarropa durante una protesta frente a una base aérea de Caracas.

Saab recordó que el sargento estaba acusado de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos futiles y uso indebido de arma orgánica.

No obstante, el fiscal general dijo que las protestas de 2017 "no eran manifestaciones pacíficas y reivindicativas", sino que fueron "violentas con el uso, muchas veces, por quienes ahí participaron de armas convencionales o no convencionales".

Pese a ello, explicó que, en la protesta en la que murió Vallenilla, había personas "lanzando explosivos caseros y piedras a quienes custodiaban el recinto" militar.

"En el contexto del marco de esa acción, el joven David Vallenilla fue atacado por el victimario, por el agresor, con un arma de fuego corta distancia, lo que de manera inmediata le produjo la muerte", apostilló.

A su juicio, el sargento Méndez "no fijó su atención al principio de la proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza" porque "no había evidencia de que los funcionarios (...) corrieran peligro".

"No se puede responder una piedra con bala y eso fue lo que ocurrió", subrayó.

Aclaró que "el argumento principal de la jueza para decretar la absolución del acusado fue que no se estableció que fue él quien accionó el arma", lo que calificó como "un grave error".

Finalmente, Saab informó que, tras la decisión de la jueza y de que el Ministerio Público diese a conocer su intención de apelarla, "el funcionario continuó privado de libertad".

"No es cierto que se encuentre libre o fuera del país", concluyó.