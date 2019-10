La florista no hace su agosto en Mingorrubio

Creía Isabel, la florista del cementerio, que con la llegada del nuevo inquilino a Mingorrubio su negocio iba a ir viento en popa. Pero este viernes pasaban las horas y sus flores rojas y amarillas seguían intactas en los cubos dispuestos junto a la verja donde ayer los nostálgicos de Franco colgaron, brazo en alto, una corona.

"No he vendido nada", reconocía la mujer cuyo hijo tiene la concesión del puesto de flores del camposanto más famoso de España. Normalmente va solo los domingos, en la fiesta del Pilar, en Semana Santa y por Todos los Santos, pero este viernes ha querido aprovechar, sin éxito, el tirón del traslado de los restos del dictador. "Me he adelantado un poquito", confesaba esperanzada.

Pero a las doce, después de más de dos horas de espera y sin un ramo en su haber, Isabel ha decidido marcharse del cementerio, muy concurrido de periodistas y que ha vivido su estreno como alojamiento de Franco con un goteo de curiosos, nostálgicos y vecinos.

Las puertas han estado abiertas como cada día a partir de las diez de la mañana. Eso sí, con varios policías nacionales tomando los datos a todo el que quería entrar. La idea, decía uno, es que el cementerio funcione desde ya con completa normalidad.

O casi, porque a la iglesia que acoge el panteón de los Franco no se podía pasar. Solo sus familiares están autorizados a hacerlo, pidiendo antes la llave de acceso.

Ningún nieto ni bisnieto del dictador se ha acercado hasta allí durante la mañana, pero sí algunos mayores que recuerdan el régimen con cariño, otros jóvenes que parecen usarlo para su particular lucha y los que compartieron vida al lado de Franco.

Como José Antonio, vecino de la colonia de Mingorrubio que trabajó quince años siendo su escolta. Sus cinco hermanos también, explicaba orgulloso enseñando "una cosa muy bonita": la foto en blanco y negro de los seis uniformados y el dictador en el centro.

"Yo le llevo aquí", decía a Efe tocándose el corazón, y lamentaba que le estén tratando "tan malamente". "He tenido la suerte de haber inaugurado con él casi todos los pantanos", explicaba para recordar que en su tierra natal, Málaga, Franco "regaló tres pueblos".

El lado bueno, que ahora lo tiene a tiro de piedra: "Allí estaba bien, pero me lo han puesto más cerca". La militancia de José Antonio no luce las banderas rojigualdas que otros visitantes más combativos sí visten a modo de lazos, cinturones, camisetas o gorras.

Es el caso de Lupe y Carmen, que sienten a Franco como si fuera de su familia "o más": "No veo necesidad de tener que...", dice Lupe, "...que montar este número", le completa Carmen. "Lo que han conseguido es que gente que no conocía a Franco...", afirma Lupe, "...gente joven", añade Carmen, "...lo conozca hoy. De eso me alegro", sentencia Lupe.

Precisamente dos de esos jóvenes han aparecido vestidos con ropa deportiva holgada oscura y pelo medio rapado cogido en una coleta. Tras dar una vuelta por el cementerio, uno de ellos afirmaba a la prensa, sin parar de caminar, que habían ido a ver al "generalísimo Franco" y al otro dictador enterrado allí, el dominicano Rafael Trujillo.

"Nos lo han puesto más cerca, más fácil. Así que nada, por joder un poquillo, aquí estamos", decía este veinteañero. De su misma generación eran Pablo y Santiago, de 19 años, que han robado unas horas a estudiar un examen por la "curiosidad" de ver "un momento histórico", pero con una idea diferente de esa historia:

- ¿Qué es para ti Franco?

- Un genocida.

La resaca del día en que Mingorrubio estuvo en todos los telediarios la vive también el pueblo de El Pardo, donde este viernes muchos comentan la misa funeral por Franco que llenó su iglesia.

Oficiada por un sacerdote de Rumanía hijo de combatiente anticomunista, asistieron familiares del dictador como su bisnieto Luis Alfonso de Borbón. "¡No estás solo, eres nuestro rey!", le corearon a la salida antes de entonar el "Cara al sol".

"Estabas allí, ¿verdad?", bromeaba esta mañana una señora con su vecina, en un pueblo que espera no ver rota su tranquilidad y en el que, decía una tendera, "nos llevamos bien y nos reímos seamos de un lado o del otro".

María Traspaderne