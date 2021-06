Forcadell celebra la "pequeña victoria" de los indultos y pide una amnistía

Barcelona, 23 jun (EFE).- La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha celebrado este miércoles, al salir de la cárcel de Wad Ras, en Barcelona, la "pequeña victoria" que supone la concesión de los indultos a los líderes independentistas presos, si bien ha reivindicado una amnistía para poner "fin a la represión".

Arropada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el expresidente de la Cámara catalana Roger Torrent y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, entre otros, Forcadell ha reivindicado una amnistía en su parlamento a las puertas de prisión: "Conseguiremos el fin de la represión para todos los exiliados y represaliados".

Según Forcadell, "hoy es un día de alegría" para los presos del "procés" indultados y sus familias, "pero la alegría no es completa".

"Lo que queremos es el fin de la represión. Esto de hoy es un paso hacia este camino; es verdad que no es una gran victoria pero es una victoria", ha remarcado.

Forcadell ha subrayado que si el independentismo no hubiese ganado "elecciones tras elecciones", si no hubiese conseguido "victorias judiciales en Europa" y si no se hubiese movilizado masivamente en la calle, no habría sido posible avanzar hacia los indultos.

"Hagamos servir esta pequeña victoria para conseguir nuestra gran victoria", ha afirmado la expresidenta del Parlament.