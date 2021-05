Forcadell ve intereses estratégicos en el desacuerdo ERC-Junts: "La gente se está desentendiendo"

Defiende que las decisiones del proceso independentista las tomen Govern y Parlament y no el CxRep

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha atribuido a intereses estratégicos la falta de acuerdo entre ERC y Junts para la formación del nuevo Govern, y ha alertado de que "muchísima gente ya se está desentendiendo" de la negociación y la política catalana.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que está siguiendo las negociaciones desde la cárcel y lo está "viviendo muy mal" porque considera que ya se podría haber cerrado un acuerdo hace tiempo.

"Lo vivo muy mal y la prueba es que hay muchísima gente que ya se está desentendiendo. A mí me llegan muchas cartas de mucha gente que dice: 'Ya se lo harán, ya no hablamos de política y ya se lo harán porque estamos desesperados", ha lamentado.

Preguntada por quién cree que tiene la responsabilidad de la falta de acuerdo, Forcadell ha contestado que cada partido está llevando a cabo sus estrategias y considera que ERC quiere cerrar el acuerdo rápido para tener Govern lo más pronto posible, que ella ve necesario para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía por la pandemia, y que "a Junts le interesa más retrasar" el acuerdo.

Forcadell está convencida de que habrá pacto y de que no se repetirán elecciones, y espera que el retraso de las negociaciones al menos sirva para cerrar un buen acuerdo que evite las discrepancias entre los socios del gobierno de los últimos años: "Si este retraso sirve para que sea un pacto bueno, un pacto fuerte y para que se corrijan los errores de la anterior legislatura, bienvenido sea".

Ante los ultimátums que ha puesto ERC, Forcadell entiende que se pongan fechas porque cree que puede ser útil para acelerar las negociaciones, pero ha defendido que hay tiempo para buscar un acuerdo: "Hasta el 26 de mayo se tiene que agotar" la negociación, y ha recordado que cuando ella presidía el Parlament Carles Puigdemont fue investido dos horas antes de finalizar el plazo límite.

GOVERN EN SOLITARIO ANTES DE ELECCIONES

Así, ha advertido de que repetir elecciones "sería muy grave, sería malgastar este 52% que se ha conseguido" a favor del independentismo.

La expresidenta del Parlament ha sostenido que lo que le gustaría es un gobierno amplio con ERC, Junts, CUP y comuns, aunque reconoce que ahora mismo no es viable, por lo que apuesta por un Govern de coalición entre republicanos y Junts.

Sin embargo, ha advertido de que prefiere un Govern en solitario de ERC antes de repetir elecciones: "Sería peor que haya elecciones, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales que se repitan elecciones".

PAPEL DEL CXREP

Sobre uno de los escollos de la negociación, que es la dirección estratégica del proceso independentista y el papel del Consell per la República (CxRep), Forcadell ha apostado por que las decisiones de la estrategia independentista las tomen el Parlament y el Govern, y no la entidad presidida por Puigdemont.

Ha argumentado que Parlament y Govern son quien tiene la soberanía y donde están los representantes salidos de las urnas y, por tanto, quién Febe tomar las decisiones sobre el proceso de independencia, y que el CxRep debe tener un papel importante, pero "en el proceso de internacionalización del conflicto de Cataluña".

CREE QUE LA ANC YA NO BUSCA LA UNIDAD

Forcadell, que fue presidenta de la ANC entre 2012 y 2015, ha apuntado que la entidad ha cambiado respecto a cuando ella la lideraba, ya que cuando se fundó y cuando ella la presidía el objetivo era "unificar al independentismo" y considera que ahora ya no lo es.

"Ahora el objetivo no es este porque los tiempos han cambiado, los socios han cambiado, el Secretariado ha cambiado y el liderazgo ha cambiado. Ahora no es este el objetivo, es otro. Si el objetivo no es unir, entonces influyes de otra manera, no es lo mismo", aunque ha dicho que lo respeta porque es lo que han decidido los socios actuales de la ANC.

En este sentido, ha admitido que "es posible" que la entidad esté más alineada a una de las partes del independentismo, pero ha añadido que la ANC sigue siendo importante para el movimiento independentista y que ahora Òmnium tiene "un papel muy relevante que hace años no tenía".