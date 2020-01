La formación de Gobierno da paso a un laberinto de comisiones en el Congreso

La formación de un nuevo Gobierno con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios dará paso en el Congreso a un laberinto de comisiones parlamentarias.

A las que tengan correlación con la estructura del nuevo Ejecutivo hay que sumar otra serie de comisiones obligatorias por reglamento de la Cámara, las mixtas (de diputados y senadores) y las de investigación que vayan surgiendo. A bote pronto, más de 30.

Su constitución, sin embargo, no es inminente.

Enero es mes inhábil a efectos parlamentarios, es decir, no depara a actividad tradicional ni en el Congreso ni en el Senado. No hay plenos, no hay comisiones, y por consiguiente, no hay trabajo legislativo ni de control al Gobierno.

Por esta razón, el día a día en enero lo asume la Diputación Permanente, pero ni siquiera se ha constituido.

Acabada el pasado martes la inusual (por las fechas, en fiestas navideñas) sesión de investidura, el Congreso ha viajado por el resto de la semana en una especie de vacío de poder.

Fuentes parlamentarias indican a Efe que seguramente haya reunión de la Mesa la semana que viene y que, en ella, se aborde la creación con celeridad de la Diputación.

Ello supondrá que las direcciones de los grupos parlamentarios hablarán para determinar cuántos diputados integrarán dicho órgano.

Como su composición es una representación a escala inferior de la del pleno, 350 escaños, debe buscarse un número que refleje la proporcionalidad. En la legislatura pasada fueron 64 vocales titulares, sin contar a la presidenta del Congreso, y otros tantos suplentes.

Las fuentes consultadas explican que la Mesa ha optado por demorar unos días el proceso de constitución porque no se sabe todavía la cifra de diputados que compondrán el nuevo Grupo Plural, una amalgama de fuerzas políticas (JxCat, Más País, Compromís, BNG, PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Teruel Existe) y de parlamentarios, hasta 16.

Distintas fuentes de este grupo han destacado a Efe que se mantendrá la composición actual durante el mes de enero, así que en la futura Diputación disfrutará de una representación más o menos acorde a esos 16 escaños.

El plan previsto por la dirección de este grupo consiste en comunicar la marcha al Mixto de varios integrantes antes del próximo periodo de sesiones, o a finales de mes o a primeros de febrero, tal y como se perfiló inicialmente.

No se atisba, no obstante, un enero demasiado ajetreado, ya que los ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera han tomado posesión. Lo harán mañana.

Esto induce a considerar que la rutina parlamentaria tardará todavía en arrancar.

Para crear las comisiones que asuman el control específico de cada área del Ejecutivo son necesarios varios trámites.

El primero, conocer la estructura del Gobierno, toda vez que el radio de acción de cada comisión se acopla al de cada ministerio. Exigirá este acoplamiento una modificación del reglamento de la Cámara.

Al haber cuatro vicepresidencias de ámbitos diferenciados y 18 departamentos, previsiblemente habrá 22 comisiones correspondientes y homónimas.

Serán comisiones permanentes legislativas, como igualmente lo serán la Comisión Constitucional y la de Presupuestos, y probablemente la de Cooperación al Desarrollo y Políticas de Discapacidad.

La suma ya se acerca a la treintena.

Tendrán que formarse también las comisiones de Reglamento (supervisa eventuales reformas), de Peticiones (caso de los suplicatorios que lleguen del Tribunal Supremo) y del Estatuto del Diputado (estudia posibles conflictos de intereses).

Y si se cuentan las que atañen a diputados y senadores (de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, sobre RTVE, de Asuntos Europeos, etc.) y las de investigación que durante la legislatura se vayan aprobando, la suma supera con holgura la treintena.

El segundo trámite se desarrolla entre los grupos parlamentarios, que, como ocurre con la Diputación Permanente, tienen que acordar el número de diputados que formarán las comisiones. En la legislatura pasada fueron 43.

Las comisiones empezarán a funcionar una vez la Mesa dé el visto bueno a la propuesta de los grupos y en cuanto el pleno ratifique la decisión. No se prevén sesiones plenarias hasta febrero.

Y el tercero, que se desarrolla en paralelo al anterior, es un pacto político: la distribución de las presidencias.

La secuencia no termina aquí. Vendrán luego las subcomisiones y las comisiones de investigación.

Y la suma entrará entonces en un auténtico laberinto.

Ángel A. Giménez.