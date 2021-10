Formoso, abierto a la "integración" si gana las primarias del PSdeG

As Pontes (A Coruña), 30 oct (EFE).- El candidato a la Secretaría general del PSdeG-PSOE y alcalde de As Pontes (A Coruña), Valentín González Formoso, se ha mostrado este sábado dispuesto a incluir a miembros del equipo del otro candidato, Gonzalo Caballero, si gana las elecciones primarias del partido, al tiempo que ha apelado a la "unidad" y a la "integración".

Así se ha posicionado tras votar en la sede del partido en su localidad, donde ha aludido a "un día francamente bonito", con unas primarias que son una "expresión democrática que solo el PSOE puede disfrutar".

El regidor pontés ha asegurado que el "socialismo tiene que dar un ejemplo a la ciudadanía gallega" de que sus componentes están "implicados en procesos democráticos" y saben "disfrutar" de ellos.

A su entender, la formación está "a la vanguardia de la implantación" de esta clase de mecanismos de elección, por lo que ha reclamado una "participación masiva de todos los compañeros" que sirva "de ejemplo a la ciudadanía gallega".

Preguntado por cómo afronta la jornada de primarias, González Formoso ha señalado que los "nervios fueron en los meses previos a tomar la decisión" de optar al liderazgo de los socialistas gallegos, y que "una vez que se toma, no hay vuelta atrás.

Ahora, según ha declarado a los medios, encara el día con tranquilidad. "Con la conciencia muy tranquila; nervios no tengo muchos, pase lo que pase", ha afirmado.

Además, ha admitido que no tiene "ni idea" de cómo concluirá el recuento en As Pontes, aunque ha reconocido que sería "una sorpresa" no ganar en su municipio.

En todo caso, ha resaltado que Mariano Rajoy "fue presidente sin ganar en Pontevedra" y que la pontesa es "una pequeña villa dentro del PSdeG".

Sobre la integración de la candidatura rival si vence en las primarias, ha indicado que ya "se hablará", pero ha matizado que por su "educación familiar" no concibe "iniciar un proyecto sin unidad".