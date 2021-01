Forsyth, el exfutbolista que quiere sacudir la "antigua política" en Perú

Sao Paulo, 8 ene (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Victoria Nacional, el exfutbolista George Forsyth, que se dice "harto" de la vieja política, se alza a sus 38 años como representante de una "nueva generación" dispuesta a combatir la corrupción enquistada y devolverle la estabilidad al país tras años convulsos.

Líder en las encuestas para las elecciones de abril próximo, Forsyth, hijo del diplomático y exlegislador Harold Forsyth, confía en que los comicios retiren del Congreso a la "antigua casta política", a la que culpa del "clima de conflicto" instaurado en Perú, un país que en los últimos 4 años ha tenido 4 presidentes.

"Yo mismo estoy harto de estos políticos, entonces yo no podría ser uno", declaró en una entrevista a Efe el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, quien esta semana realizó una visita a Sao Paulo para buscar soluciones en el ámbito de la enseñanza virtual y en la gestión de la compra de vacunas.

P. ¿En caso de ganar las elecciones cuáles son los planes para garantizar la gobernabilidad y recuperar la estabilidad política?

R. Representamos una nueva generación, creemos en la unión. Los peruanos tenemos un país bendecido, pero lamentablemente los políticos antiguos no han sabido llegar. Definitivamente nosotros vamos con un mensaje de paz, de consenso, queremos que el país salga adelante.

Lamentablemente, los políticos antiguos, llevados por intereses personales, como la corrupción, han generado este clima de conflicto.

P. Pero en el Congreso permanecen "políticos antiguos", como usted mismo mencionó. ¿Cómo negociar con la "vieja política"?

R. De por sí los jóvenes rechazan mucho la política, pero le han tomado el interés porque entienden que de eso depende su futuro y la estabilidad del país. Definitivamente va a haber un voto mucho más interesado y de conciencia. Hacemos lo nuestro con buenos candidatos, pero esperemos que en estas elecciones pueda retirarse mucha de esta casta política antigua.

P. Precisamente en el marco de su visita a Brasil se reunió con el expresidente Michel Temer, conocido por su capacidad de articulación política, la cual le permitió librarse de procesos de corrupción durante su mandato. ¿Qué consejos le ha dado?

R. Es una persona con una amplia experiencia que también manejó un país con sus problemas en un momento muy complicado, por eso nos ha dado muchos consejos. Dijo lo mismo: vaya con un mensaje de consenso, de paz, de unión. Los peruanos estamos cansados.

P. ¿Cuál sería la principal bandera de su Gobierno en caso de ganar las elecciones?

R. La lucha contra la corrupción es una bandera importantísima. Tan solo el año pasado fueron robados 23.000 millones de soles (6.300 millones de dólares). Somos un país hermoso, pero con muchas dificultades. Por ejemplo, no hay una gran conexión de agua, nos dicen que nos lavemos las manos, pero la población ni siquiera tiene ni el agua para lavarse. Más del 60 % del país no tiene un internet estable.

P. ¿Hay alguna medida concreta para combatir la corrupción en caso de vencer las elecciones?

R. Queremos incluir una Constitución anticorrupción. Ahora se está debatiendo si debe de haber un cambio de Constitución o no, pero ninguna Constitución realmente nos ha protegido a los peruanos contra este flagelo que es la corrupción. Queremos implementar los jurados civiles que existen en muchos países en los temas de corrupción.

P. ¿Qué le llevó a dar el salto a la cancha de la política?

R. Mi padre es político, es embajador actualmente de Perú en Japón. Toda mi vida he sido criado en el mundo político. Yo tenía un talento y a mi padre le encantaba el deporte, así me convertí en jugador de fútbol. Pero aún así, siendo jugador, me volví regidor del distrito de La Victoria. El fútbol me encanta, es mi pasión, pero sentía que algo me faltaba. Eso lo pude cubrir con los temas políticos.

P. ¿Cree que la falta de experiencia política dada su juventud puede servir de munición política para sus rivales?

R. El distrito de La Victoria era uno de los más peligrosos y nosotros conseguimos bajar los indicadores de delincuencia. Conseguimos cambiar ese distrito que muchos daban por olvidado y eso ha generado esta confianza de que se puede cambiar a Perú. Obviamente los contrincantes nos van a atacar por el tema de la juventud, ¿pero desde cuándo ser joven es malo? Segundo, la falta de experiencia me encanta porque si uno analiza los políticos en el país que tienen experiencia están manchados con corrupción. Prefiero no tener experiencia para tal caso.

P. ¿Qué condiciones le ha impuesto el pastor evangélico Humberto Lay para que sea candidato presidencial?

R. No ha habido ninguna negociación de por medio, ni mucho menos. Veníamos teniendo conversaciones con el pastor Lay y con Restauración Nacional desde hacía un año y medio. Es un partido que no tiene mancha de corrupción, que es muy difícil lamentablemente encontrar en Perú. Nos hemos fusionado con nuestro grupo, con nuestro recurso humano, obviamente cambiamos la ideología y ahora tenemos el partido Victoria Nacional.

P. ¿Qué supone ese cambio de ideología?

R. En Perú todavía no está la unión civil, es algo que nosotros por ejemplo sí estamos apoyando. Temas por el estilo, una ideología más moderna. Tenemos muchos jóvenes dentro del partido y en consenso vamos haciendo los cambios.

P. ¿Cuál es la posición del partido sobre la despenalización del aborto?

R. Estamos a favor del aborto en caso de violaciones o temas médicos que pueden afectar a la mujer.

P. La Justicia peruana revisa el caso de Ana Estrada para despenalizar la eutanasia en Perú. ¿Está a favor de esta petición?

R. Es algo que tenemos que debatir en el partido. En Perú, creo, es importante hacer varios cambios pero todos los cambios tienen que ser escalonados. No podemos saltar a cosas demasiado adelantadas para lo que realmente estamos viendo.

P. La crisis política en Perú ha coincidido con la crisis sanitaria. ¿Cuál sería la estrategia para la puesta en marcha del programa de inmunización y para el enfrentamiento a la pandemia?

R. Somos, si no, el único partido que ha incluido la vacunación en su plan de Gobierno, porque definitivamente es algo que va a durar y no solamente este año, por eso es que justamente estoy acá en Brasil.

P. Faltan 3 meses para las elecciones y está al frente de las encuestas. ¿Cómo mantener el nivel de aprobación de aquí a la fecha electoral?

R. Estamos tratando de no cometer errores, pero lo más importante es ser honesto. Tampoco soy criado en un partido político, yo simplemente soy un representante más del Perú, un dirigente del barrio que ya se cansó de la situación. Escalé de regidor a alcalde y ahora hay que luchar porque veo que el sistema no funciona. Los peruanos estamos cansados de que nos mientan en la cara. Nunca van a escuchar una mentira mía en torno a prometer algo que no se va a ser. Yo mismo estoy harto de estos políticos, entonces yo no podría ser uno.

P. En caso de que usted no lograse pasar a la segunda vuelta y sí lo hiciese Keiko Fujimori, dándose así una nueva elección polarizada entre fujimorismo y antifujimorismo, ¿apoyaría a Keiko o al contrincante de ella en segunda vuelta?

R. Yo creo que se tendrá que ver en su momento en qué condiciones llega, con quién llega en general, pero ya como peruano y ahora al frente de un partido con posibilidades, me corresponde apoyar a quien esté al frente del Gobierno.

Lo que hemos visto en el último Gobierno ha sido realmente vergonzoso. Los peruanos estamos cansados de pagar los platos rotos. Invoco a cualquiera de los demás candidatos, sea quien sea que gane, todos nos debemos unir y apoyar un gobierno, porque Perú no va a aguantar una segunda gestión igual.