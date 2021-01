Fortalecer empleo y salud, prioridades de candidatos a Presidencia de Ecuador

Quito, 16 ene (EFE).- Fortalecer el empleo y repotenciar el sistema de salud fueron las prioridades expuestas por los 16 candidatos a la Presidencia de Ecuador, que participaron este sábado en la primera parte de un debate convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que continuará el domingo.

Se trataba de la primera vez en la que estuvieron todos los candidatos calificados en firme, pues en los encuentros realizados desde el pasado fin de semana por el grupo El Comercio y por la Cámara de Comercio de Guayaquil estuvieron ausentes tres aspirantes.

ECONOMÍA

Para el candidato centroderechista Guillermo Lasso, poniendo "en orden la economía" se generará confianza para la inversión, bajará el riesgo país y ello llevará a que se reduzcan las tasas de interés bancarias.

Opinó que esa bajada de las tasas no depende de la llegada de bancos extranjeros pues en Ecuador ya operan instituciones de ese tipo, e insistió en que ahora no bajan esos porcentajes porque la economía "no genera confianza".

Líder del movimiento CREO, Lasso ofreció generar dos millones de empleos si logra el apoyo de los ciudadanos en las urnas el próximo 7 de febrero.

Los analistas políticos ven posible que Lasso pase a una segunda vuelta con el candidato Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), seguidor del Socialismo del Siglo XXI.

Arauz aseguró que luchará contra la evasión tributaria e insistió en su propuesta de dar mil dólares a un millón de familias en su primera semana de Gobierno, un dinero que -dijo- obtendrá de la repatriación de recursos del Estado que tiene el Banco Central en el extranjero.

El candidato indígena Yaku Pérez (Pachakutik) ofreció crear un millón de empleos, reforzar el sector agropecuario, luchar contra la evasión tributaria y crear incentivos para atraer capitales al país.

En la búsqueda de ingresos en medio de la severa crisis económica de Ecuador, el candidato César Motúfar (Concertación), plantea la creación de un impuesto a quienes tengan más de un millón de dólares en patrimonio, en tanto que Xavier Hervas (Izquierda Democrática) propone inyectar liquidez al aparato productivo, apoyado en la banca de desarrollo internacional.

La única candidata presidencial, Ximena Peña (Alianza País), quiere afrontar el desempleo con una propuesta de copago de la nómina, un compromiso estatal para financiar un porcentaje del salario de los puestos de trabajo que se creen en las pymes para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.

Gerson Almeida (Ecuatoriano Unido), Gustavo Larrea (Democracia Sí) e Isidro Romero (Avanza) proponen poner más atención en el sector agrícola para impulsar el empleo y la producción.

El expresidente Lucio Gutiérrez (2002-2005/Sociedad Patriótica) plantea atraer a la banca extranjera, bajar los "megasueldos" en el Estado, reducir las tasas de interés, apoyar al agro y bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 10 por ciento.

Guillermo Celi (Suma), que se autodenomina "el presidente del empleo", planea bajar el IVA del 12 al 8 % al menos por un año, y crear una banca de desarrollo.

El candidato Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana) apuesta por el desarrollo minero, pues cree que el petróleo irá perdiendo peso en la economía mundial, en tanto que Pedro Freire (Amigo) aupará la llegada de bancos internacionales para propiciar la competencia, y apoyará a los emprendedores y a la agroindustria.

Carlos Sagñay (FE) sostiene que en el país no hay la suficiente inversión extrajera directa porque es demasiado caro para la producción, lo que no le permite ser competitivo, por lo que buscará mecanismos para que las tasas de interés bajen y lleguen a niveles internacionales.

Paúl Carrasco (Juntos Podemos) propone apoyar a los ciudadanos con una reestructuración de las deudas bancarias y Juan Fernando Velasco afirma que la reactivación económica debe partir de la atención al problema más grave del momento: la pandemia.

SALUD

En sus campañas, los candidatos han coincidido en la necesidad de repotenciar el sistema de salud pública, que ha revelado graves problemas durante la pandemia de la covid-19.

Con base en 810.843 muestras PCR tomadas en un país con más de 17 millones de habitantes, el Ministerio de Salud ha confirmado hasta este sábado 230.808 positivos de covid y 14.316 fallecimientos, distribuidos en 9.711 confirmados por coronavirus y 4.605 probablemente relacionados con esa enfermedad.

Para Velasco (Construye) "lo más relevante" para lograr la reactivación de la economía es lograr la vacunación de toda la población contra la covid, de forma gratuita.

En su comparecencia, Arauz dijo tener ya un cronograma de vacunación para la población, en tanto que Montúfar habló de la necesidad de impulsar una negociación regional para la adquisición del medicamento.

Hervas auspicia que se permita la participación privada en el suministro de la vacuna a la población y que por cada cien que administre se entreguen diez al Estado para los más vulnerables, mientras que Peña fue tajante en que no se debe "privatizar" la vacunación sino que debe ser universal y gratuita.

En la comparecencia de los aspirantes a la Presidencia, que duró más de tres horas, Celi sostuvo que en la administración de la vacuna se debe dar prioridad al personal de primera línea, y Andrade abogó por la gratuidad de las dosis.