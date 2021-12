Fran Carrillo se presenta a las primarias 'exprés' de Cs en Andalucía para "recuperar las bases" y pide debates

CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)

El parlamentario autonómico de Ciudadanos (Cs) por Córdoba y coordinador provincial de esta formación, Fran Carrillo, ha anunciado este jueves que se presenta a las elecciones primarias del partido para la designación del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía con el objetivo de "recuperar las bases y la militancia", así como "el Cs original, el de las esencias", que considera perdidas. También ha pedido a los demás candidatos celebrar debates, pese al corto plazo de campaña que ha criticado cuando "hay tiempo" hasta 2022.

En su presentación en la sede de Cs en Córdoba, Carrillo ha declarado que "para cambiar las cosas fuera, primero hay que cambiarlas dentro", de modo que ha pedido "un partido de sus bases, de la militancia, no sólo de los dirigentes", a lo que ha agregado que va a hacer "una campaña de juego limpio, con mano tendida" a los demás candidatos para celebrar debates.

Tras exponer que "si Cs deja de existir, Andalucía, España y la sociedad vivirá peor", el representante de la formación naranja ha expresado que "se presenta para recuperar el Cs original, el de las esencias", que "defiende las cosas con convicción, que no cambia de opinión cada día y que huye del buenismo", así como "llegar a las elecciones no para ser bisagra de nadie, sino para ser un partido ganador".

Entretanto, Carrillo ha defendido que "el partido necesita regenerarse y recuperar las esencias, lo que fue", de manera que considera que estas primarias son "una oportunidad", puesto que "la militancia ha sido paulatinamente apartada y su voz silenciada", a la vez que el partido, a su juicio, "se ha convertido en aquello que rechazábamos, un partido burbuja", donde "la crítica constructiva es condenada al ostracismo".

Así, ha lamentado que "Cs ha dejado de ser un referente político, un bastón moral y sobre todo una opción electoral", de ahí que haya animado a "recuperar lo perdido, con nuevas caras, formas y discurso" y a tal efecto cree que "las primarias en Andalucía pueden representar el regreso a las esencias, que nunca se debieron perder".

Al respecto, ha subrayado que no se presenta "sólo para ganar, sino sobre todo para no perder las raíces", de manera que quiere "un partido abierto, integrador, que asuma críticas", y "no un partido de caciques", sino "libre y autónomo, de sus bases y que no sea sumiso de otras siglas".

PIDE "IGUALDAD" ANTE LA CAMPAÑA

En definitiva, el parlamentario ha remarcado que "es necesario cambiar para que el partido vuelva a ser lo que era, que se reilusione el votante y el afiliado", de forma que ha manifestado que "es el momento de parar y pensar qué queremos que sea el partido". Y ha aclarado que su candidatura "no nace para enfrentarse a otros compañeros, ni generar bulos, ni mentiras", de ahí que haya tendido su mano para celebrar debates.

No obstante, ha advertido de que "no es normal hacer una campaña de menos de 72 horas en una comunidad con ocho provincias y más de 85.000 kilómetros cuadrados", por lo que ha pedido "igualdad de condiciones y oportunidades, garantías, que todos juguemos partiendo de la misma casilla de salida", porque "es un menosprecio e insulto al afiliado" la organización de esta campaña.

Así, ha apuntado que "no se compite en igualdad de condiciones" entre "la candidatura oficial, con los recursos y el aparato detrás", liderada por Juan Marín, y las alternativas, si bien ha asegurado que su candidatura está "abierta a sumar a quienes quieran cambios en las formas y el modelo" y ha dicho que cuenta con el respaldo de integrantes y cargos del partido que no han hecho público su apoyo "por recibir presiones".

Además, ha opinado que la gestión de Juan Marín en el Gobierno andaluz "es muy buena, pero otra cosa es no saber rentabilizarla", al tiempo que ha reclamado el censo de afiliados, pero "por tres veces" se lo han negado. "¿Por qué no lo quieren dar?", ha cuestionado, para argumentar que "a lo mejor la cifra es sensiblemente inferior a hace tres años y eso demuestra que no se ha cuidado a los afiliados". Y ha dicho que confía en el voto telemático --que se celebrará entre las 8,00 horas del lunes 13 y las 20,00 horas del martes 14-- y en el recuento.

"No quiero parecerme a los partidos tradicionales, ni ser lo mismo que había, y si nos convertimos en eso, que liquiden esto y se fusionen", ha apostillado Carrillo, quien ha pedido "diferenciarse" de los demás partidos. En su opinión, "para ilusionar se necesita nuevo discurso y nuevas caras", a lo que ha añadido que "se ha perdido la capacidad de influir" y "los militantes se han ido al mismo tiempo que los votantes", si bien ha proclamado que él quiere recuperarlos.