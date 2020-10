Francia dice estar "preparada" si no se logra un acuerdo con el Reino Unido

Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que su país está "preparado" para la posibilidad de que las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre su relación tras el Brexit concluyan sin un acuerdo.

"Si no se encuentran buenos términos al final de la discusión, estamos preparados para un no acuerdo para la relación futura", declaró el mandatario al llegar a la cumbre europea que comienza hoy en Bruselas, en la cual se abordará el estado de las conversaciones entre Londres y los Veintisiete.

Las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas comunitarias y británicas, la gobernanza del futuro acuerdo y la pesca son los temas determinantes para el éxito de las negociaciones, pero las posturas de la UE y del Reino Unido siguen alejadas.

Macron aseguró que los pescadores "no serán los sacrificados de este Brexit", puesto que Francia no ha elegido la salida británica de la Unión, sino que fue "la elección del pueblo británico".

"Por tanto, preservar el acceso de nuestros pescadores a las aguas británicas, permitir encontrar un buen compromiso para nuestros pescadores, y hablo de los países europeos que están afectados, incluida Francia, es un punto importante de esta discusión", comentó.

Mientras que Londres apuesta por restringir el acceso de los pescadores de los Veintisiete a sus aguas, Bruselas pretende mantener la situación más similar posible a la actual.

Sobre la competencia justa, Macron destacó la importancia de mantener la igualdad de condiciones en ámbitos como las ayudas de Estado o los estándares sociales y medioambientales.

"Este acuerdo no se hará a cualquier precio. Si esas condiciones no se cumplen, es posible que no tengamos un acuerdo. Nosotros estamos preparados, Francia está preparada", afirmó.

En ese sentido, señaló que se van a adoptar reglamentos y que se están finalizando "las disposiciones que se tienen que adoptar en todos los sectores" en su país.

También dijo que en la discusión de hoy en Bruselas se va a "reprecisar" el mandato del negociador comunitario, Michel Barnier, para "permitir concluir en las próximas semanas" un acuerdo sobre la relación futura.

El primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a fijar el 15 de octubre como la fecha límite para conseguir un pacto, y la Unión Europea también había apostado por lograr el consenso este mes, si bien ya no se descarta que el acuerdo llegue al final de la primera semana de noviembre.

El interés por cerrar el pacto en las próximas semanas se explica porque después, entre noviembre y diciembre, se debe realizar la ratificación parlamentaria en el Reino Unido y la UE, de manera que el convenio pueda entrar en vigor el 1 de enero.

Ese día habrá terminado el periodo transitorio en el que se sigue aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico y el Reino Unido se convertirá, de manera definitiva, en un país tercero.