Francia quiere más Frontex y no alambre de espino para proteger las fronteras

París, 24 oct (EFE).- Francia considera que reforzar los efectivos de la agencia Frontex es el medio más adecuado para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea, frente a las demandas de una docena de países miembros que piden fondos comunitarios para construir muros o levantar alambres de espino.

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, defendió este domingo la necesidad de protección de las fronteras exteriores y recordó que se está ayudando a Lituania a proteger la suya con Bielorrusia ante la oleada de sin papeles que llegan de allí o a Grecia por los que vienen desde Turquía.

Hizo notar que Frontex va a contratar a 10.000 agentes y señaló en una entrevista al canal France 3 que "eso es una protección concreta y no el alambre de espino".

Preguntado sobre la demanda a Bruselas de doce países (Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia) para que haya fondos europeos para levantar "barreras físicas" de protección en las fronteras, Beaune respaldó la respuesta negativa de la Comisión Europea.

Indicó que su presidenta, Ursula von der Leyen, en su declaración al término del Consejo Europeo este viernes "ha recordado con razón nuestros principios: La UE no se ha construido para levantar muros entre esos países y no es una Europa con alambres espinos en sus fronteras la que se va a proteger mejor, no es la Europa que quiero".

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo también entonces que de nada sirven los muros cuando muchos migrantes entran en el territorio de la UE por vía aérea o marítima.