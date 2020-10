Franco acusa a la Comunidad de "no hacer todo lo que tenían que hacer desde que les tocó asumir todas las competencias"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha acusado este lunes al Gobierno regional de "no hacer todo lo que tenían que hacer desde que les tocó asumir todas las competencias" sanitarias tras decaer el estado de alarma por la crisis del coronavirus a finales de junio.

"Desde que finalizó el estado de alarma en Madrid no se han tomado las medidas adecuadas en rastreadores y Atención Primaria. Una vez les tocó asumir las competencias, no hicieron todo lo que tenía que hacer. El Gobierno de España en un acto sin precedentes se ofreció para ayudar, colaborar, no para confrontar. El presidente Sánchez tuvo el gesto de acudir él mismo a la sede del Gobierno regional para ponerse a disposición de la Comunidad. Eso menos soberbia es cualquier cosa", ha dicho en una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press.

El delegado ha señalado que el virus "se vence entre todos, trabajando todos en la misma dirección". "La población está harta de enfrentamientos entre administraciones. Los madrileños nos están dando un ejemplo de civismo y responsabilidad", ha dicho.

Preguntado por el tuit de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó hace unos días que con las nuevas medidas restrictivas del Gobierno central "podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla", Franco ha respondido con ironía que sería un "lapsus" de Ayuso, que confundiría la capital alemana con el parque de Berlín, situado en el madrileño distrito de Chamartín.

Ya en serio, para el representante del Gobierno en Madrid, esta afirmación "no se corresponde con la realidad" porque desde el aeropuerto de Barajas solo se han detectado un 0,02 por ciento de casos positivos de coronavirus, según datos "proporcionados por la propia Consejería de Sanidad".

"En la reunión que mantuvimos el pasado lunes, el consejero de Transportes, que es una persona sensata y responsable, dijo que la incidencia era muy baja en el conjunto de los transportes públicos", ha indicado Franco, quién ha apuntado también que durante el fin de semana el trasiego en las estaciones ferroviarias de Atocha y Chamartín ha descendido en un 50 por ciento respecto al fin de semana anterior.

José Manuel Franco también ha respondido a otra crítica de la presidenta, la referente a que no había recibido ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil hasta hace unos días. "Es radicalmente falso. El Ejército lleva más de 15 días haciendo tests en un regimiento de artillería en Fuencarral. Y el Gobierno de España ha colaborado dando mascarillas desde el principio", ha apuntado.

En este sentido, el delegado ha explicado que al principio la Comunidad prefirió reducir la movilidad a una determinadas zonas de salud y les pidieron 222 efectivos de Policía y Guardia Civil, unas zonas que luego se ampliaron. "Cuando la Comunidad nos dijo aproximadamente cuáles eran las necesidades era obvio que no podíamos poner todos los efectivos que nos pedían a disposición de la Comunidad, pero la colaboración del Gobierno de España; pero la colaboración siempre ha estado ahí", ha admitido.