Diez frases de Carme Forcadell en el Supremo

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha alegado este martes que se limitó a cumplir las obligaciones de su cargo, poniendo los derechos fundamentales por encima de las advertencias del Tribunal Constitucional para evitar censurar el debate parlamentario que requiere toda democracia.

Forcadell, que se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por rebelión, ha sido la última de los doce acusados de la cúpula del procés en declarar en el juicio en el Supremo, en una intervención en que ha quitado valor jurídico a la DUI y ha subrayado que renunciaría a sus convicciones si comportasen "un ápice de violencia".

La comparecencia de Forcadell se puede sintetizar en diez frases:

- Fiscal: ¿Se declaró la independencia de Cataluña el 27O? "Se aprobaron dos propuestas de resolución y se leyó un preámbulo (con la declaración de independencia) que era una declaración política, sin consecuencias jurídicas". ¿Cuando dice 'política', a qué se refiere, a que era mentira, de broma, teatro, un sainete, una farsa? "Que era política. No sé si considera que la política es una farsa, un sainete, pues entonces sí. Pero yo considero que es una cosa seria y que era una declaración política".

- "Siempre asumí que el proceso iba a ser pacífico. Teníamos el antecedente del 9N (...) Estoy radicalmente, totalmente en contra de la violencia. Jamás he alentado un acto de violencia. Estoy dispuesta a renunciar a mis convicciones si comportan violencia".

- "El Constitucional nos estaba pidiendo que fuésemos un órgano censor, que la Mesa se convirtiera en un TC y decidiera sobre de lo que se podía hablar y de lo que no. Esto no lo puede hacer la Mesa de un parlamento, que debe favorecer el debate. La esencia de la democracia es que la palabra en el Parlamento tiene que ser libre. No se puede permitir que la censura entre en un parlamento, porque, si no, estaríamos socavando el sistema democrático".

- "Yo respeto al Constitucional. En ningún momento ningún miembro de la Mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del TC. Es más, yo valoro los avances que ha hecho el TC en la defensa de los derechos humanos. Durante muchos años hizo un muy buen trabajo. Pero en los últimos años ha habido una politización del TC y a la hora de juzgar determinados temas relacionados con Cataluña ha utilizado criterios políticos en lugar de jurídicos".

- "Creo que cumplí con los deberes del TC. Pero teníamos la obligación, como Mesa del Parlament, de defender la inviolabilidad parlamentaria, la libertad de expresión, el derecho a la iniciativa de los diputados y a la soberanía del Parlament... No se puede prohibir el debate en ningún parlamento democrático del mundo".

- ¿Está usted por encima del TC? "No, no lo he dicho en ningún momento. Respeto al TC. El Gobierno ha desoído en numerosas ocasiones al TC, la Fiscalía ha desoído al TC. Este excelentísimo tribunal también ha desoído al TC... Todas estas instituciones en ningún momento han pretendido desoír al TC. Estoy convencida de que han tenido que valorar bienes superiores y esto es lo que nos pasaba a la Mesa: teníamos que valorar los derechos fundamentales que defiende la Constitución".

- ¿Facilitó desde la Mesa del Parlament la votación y aprobación de normativa relativa al 1-O? "No, me limité a cumplir con el reglamento del Parlament y respetar los derechos fundamentales".

- ¿Cómo permitió que se aprobara la Ley del Referéndum en un día? "Yo no permito nada, lo permitió el pleno. No es mi facultad permitir nada. El pleno pidió una alteración del orden del día. Se alteró y se introdujo un nuevo punto. Cuando estamos reunidos en el pleno, el pleno es el órgano soberano y la Mesa no tiene ninguna función, solo ordenar el debate y dar las palabras... el pleno duró tanto para preservar los derechos de todos los diputados".

- "No tuve nada que ver con el programa electoral de JxS... Me enteré de que sería presidenta del Parlament una semana antes de que se hiciera el pleno en el que fui elegida, se barajaron otros nombres antes que el mío". "No participé en ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mis obligaciones como presidenta del Parlament".

- "No entiendo por qué estoy siendo juzgada en el Supremo cuando mis trámites parlamentarios fueron exactamente los mismos que los de mis compañeros de Mesa y yo soy juzgada en este tribunal (por rebelión) y en cambio mis compañeros en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia. Bueno, sí que lo entiendo".