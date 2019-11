Las frases del primer debate en televisión de la campaña electoral

Los portavoces de los siete principales grupos parlamentarios del Congreso han protagonizado este viernes el primer debate televisivo de la campaña de las elecciones del próximo 10 de noviembre.

El debate en RTVE ha enfrentado a Adriana Lastra (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo (PSOE), Inés Arrimadas (Cs), Irene Montero (Unidas Podemos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV).

Estos son los principales titulares del debate:

ADRIANA LASTRA

-Los españoles ya votaron en abril y el PSOE ganó, pero otras fuerzas políticas nos han obligado a volver a las urnas.

-Hace falta una España social, que cree riqueza y en la que quepamos todos sin excepción y que frene al discurso de odio.

-El PSOE es el único partido de ámbito nacional que firmó la Constitución Española que defendemos íntegramente.

-Dirigiéndose a Montero: "la revolución se hace en el BOE, no en Twitter".

-Señora Álvarez de Toledo, solo un sí es un sí.

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO

-¿Que hace el PSOE en Cataluña? Torra aprieta y usted cede.

-El independentismo debe perder toda esperanza.

-El socialismo es pura palabrería, pero luego llega la realidad y la recesión está a la vuelta de la esquina.

-Sí, tuvimos que subir impuestos, porque el PSOE dejó el país al borde del rescate.

-"Sigo diciendo que no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no".

INÉS ARRIMADAS

-El voto a Ciudadanos vale triple para pararle los pies al nacionalismo.

-Este señor Sánchez es un chollo para el separatismo.

-La esperanza tiene que ganar al cansancio.

-En este año y medio, el PSOE no ha sacado los presupuestos, lo único que ha sacado es a Franco.

-Cero derrotismo, ¿Qué es eso de que va a gobernar Sánchez? Salgamos todos a votar.

IRENE MONTERO

-Sánchez tiene le excusa de Cataluña para pactar con el PP.

-Sobre Cataluña: "esto solo se va a resolver con diálogo".

-A Sánchez: os dimos los números a cambio de nada y al final el Gobierno ha sido un fracaso y seguimos con los presupuestos de Montoro.

-Sánchez también tenía cero experiencia de Gobierno cuando llegó a presidente.

IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS

-España se merece algo más que Pedro Sánchez.

-En Cataluña se está produciendo un golpe de estado en sesión continua.

-Estas elecciones son el capricho de dos partidos que no se pusieron de acuerdo en verano, pero que se pondrán de acuerdo en otoño.

-El fundador del PNV, Sabino Arana, tenía un pensamiento racista, xenófobo y homófobo.

GABRIEL RUFIÁN

-Ni ustedes van a desaparecer, ni nosotros tampoco.

-La gente no come banderas.

-Les quiero sentados en la mesa y dejando de amenazar.

-Al final Ciudadanos es Vox, pero cool.

AITOR ESTEBAN

-La incapacidad de los partidos estatales para ponerse de acuerdo es lo que nos ha traído aquí.

-Hay gente que no se siente española, negar eso es no querer afrontar el problema.

-Se están poniendo muchas líneas rojas y alguno se la tendrá que tragar.